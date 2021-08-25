全城搶飛！買LG產品有得抽120張《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi》

「903拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi GOGOX 速遞廣東歌」全城搶飛，門票更瘋炒至萬元，依然有價有市！唔想捱貴飛可以點？LG宣布將會送出120張門票，大家只需登記成為LG會員、並購買指定LG產品，就有機會贏走拉闊音樂會門票！

兩個步驟即可參加門票抽獎：

Step 1：免費登記成為LG新會員，可自動獲1次抽獎機會(得獎者共10名，每位得獎者可獲音樂會門票2張)

Step 2：LG現有及新登記之會員於推廣期內(即日起至9月12日為止)，購買指定型號LG行貨產品後並成功在LG網站內申請保養，即自動參加抽獎，以購買產品的數量作為抽獎機會。參加次數不限，購買LG產品次數愈多，中獎機會愈多。(得獎者共50名，每位得獎者可獲音樂會門票2張。)

最終得獎名單將於9月21日刊登於星島日報及英文虎報。

活動網址：https://bit.ly/3De6OC5