全新V1單晶片升頻降噪 Sony WF-1000XM4 勁過大耳牛

「輪到你了！」事隔兩年，Sony事先張揚於前晚午夜的「Truly Silent. Tailored 4 You」網上發布會，終於推出第3代旗艦級WF-1000XM4真無線耳機。如同之前爆料一樣，今代耳機外觀由一塊變成一顆，而內置全新「整合處理器V1」增強降噪，又對應LDAC高解析度藍牙編碼和DSEE Extreme音訊升頻技術，分音定位更出色，辨識度勁過「大耳牛」。



Sony要讓粉絲苦等兩年才有新作WF-1000XM4，到底新機有何優點？有謂「揮劍一次，磨劍十年。」Sony默默研發，以上一代整合升頻與降噪的QN1e晶片為藍本，炮製降噪效能更佳的低功耗「整合處理器V1」單晶片，配合每邊耳機各一個前饋和反饋式噪音感應麥克風，加上偵測大風時自動開啟的風噪降低模式，令阻隔環境雜音更為精確。耳機採用6毫米全頻動圈單元，磁鐵體積增加20%，並使用高柔度震膜，官方指設計既可提高低頻表現，也能產生訊號來增強在低頻範圍的降噪效果。Hi-Res Audio盛行，耳機也全面支援高解析度音訊，對應數據傳輸多3倍的LDAC藍牙編碼，以及DSEE Extreme技術，透過Edge-AI將壓縮音訊升頻。小編試聽森川美穗的《Blue Water》，中段副歌的森川清唱，人聲清脆，和聲渲染力強，猶如現場演繹一樣，播放表現媲美耳罩式耳機，水準令人驚喜。

WF-1000XM4的耳機造型也是一大賣點，放棄上一代「一塊過」笨重的耳殼設計，換成一顆能夠塞進耳窩的耳機。官方指體積細小了10%，連同充電盒也大幅瘦身40%，款式足以跟市面其他真無線耳機看齊。新機又具備Speak-to-Chat功能，毋須脫下耳機即可自動暫停音樂，並開放環境聲音讓用家進行對話；又有快速注意模式，當需要聆聽廣播或說話時，只要將手指點觸左邊耳機上，便能將音量調低並引入環境聲音。值得一提，如配合《Sony丨Headphones Connect》手機app操作，利用耳機聽串流音樂時還可享受360度實景音效。

符合IPX4防水標準、有黑白二色選擇、連充電盒提供24小時播放時間、支援Qi無線充電和5分鐘快充1小時聽歌的Sony WF-1000XM4，售2,290港元，即日起接受預訂，本月下旬上市。



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