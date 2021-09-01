加入骨傳導 Jabra Elite 7 Pro 話音清晰

Jabra早前發表3款最新Elite系列真無線耳機，分別是旗艦級Elite 7 Pro、運動款Elite 7 Active與入門級Elite 3。香港官方前日宣布行貨詳情，下周五正式上市。



Pro版首創Jabra MultiSensor Voice

Jabra Elite 7 Pro特別加入Jabra MultiSensor Voice技術，於左右耳機6麥克風陣列配置拾音傳感器，偵測到風噪時自動開啟並分析聲音；另外骨傳導技術通過顎骨的振動來傳遞聲音，兩者結合出最清晰通透話音質素。Elite 7 Pro在主動降噪模式下能使用8小時，連充電盒續航力可達30小時；快充5分鐘更能聽1.2小時。



Active版ShakeGrip更貼耳

至於換成4麥克風陣列的運動款Elite 7 Active，雖然沒加入上述話音技術，但液態矽膠耳機設計，表面有ShakeGrip塗層，佩戴做運動依然貼服。至於入門級Elite 3，則有石墨灰、海軍藍、丁香紫和鉑金米等選擇。Jabra Elite 7 Pro售1,899港元、Elite 7 Active售1,599港元(本月下旬上市)，Elite 3僅賣699港元，現已上架。



網址：www.jabra.com/elite

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