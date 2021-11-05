升級HarmonyOS 2 HUAWEI nova 9多機切換拍攝

華為全力拓展HarmonyOS 2生態圈，官方宣布全新中階手機HUAWEI nova 9正式登陸香港，亦是首款支援HarmonyOS 2體驗版的智能產品。採用藍紫幻變星砂色調(官方稱「9號色」)的nova 9，支援多機位拍攝模式，多角度取景拍攝，玩法更有趣！



HarmonyOS 2新機嘗鮮

現時港澳版HarmonyOS 2體驗版僅支援HUAWEI nova 9與待韌體更新後的MatePad系列平板。新系統將於下周一開放使用，屆時用家進入《My HUAWEI》app，點選HarmonyOS 2卡片即可更新。HarmonyOS 2採用「服務卡片」桌面，並支援「超級終端」讓用家將代表不同裝置的圖標，拖曳至代表nova 9的中心點進行連接，跟自家筆電、平板和手機跨平台協同處理檔案，甚至透過HUAWEI WATCH 3手錶遙控手機攝錄、播放手機音樂等，跨裝置互聯互通。

nova 9雙環新攝力

講返新機，nova 9主打豐富拍攝體驗，機背雙環布局的鏡頭組，搭載50MP像素超感知主鏡，又引入提升四成進光量的RYYB濾色陣列，配合8MP像素廣角、各2MP像素微距及景深鏡頭，可拍出色夜景照和自然淺景深特寫。此外32MP像素自拍鏡除對應4K攝錄外，還支援前後雙景同時錄影功能。不得不提，升級HarmonyOS 2的nova 9更提供多機位拍攝功能，一部手機連接其他nova 9「借機」切換角度拍攝，仲可以控制變焦，實試相當過癮。

規格方面，此機用上6.57吋OLED曲面挖孔屏，支援120Hz更新率和300Hz觸控反應，內置4,300mAh支援66W有線快充，38分鐘即可叉爆手機。惟處理器只是4G版高通S778G，兼提供8GB+256GB儲存。備有亮黑色和「9號色」的HUAWEI nova 9，售3,988港元，今日上市。

查詢：8128 8810

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