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參與Dyson全球空氣質素偵測計劃 環保女神Melody行勻香港搵污染
1 小時前
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Dyson全球空氣質素偵測背包計劃鄭韻律二氧化氮揮發性有機化合物VOC懸浮微粒PM2點5粥店大排檔都市峽谷效應酒精搓手液丙酮二甲苯甲醛分區空氣質素開窗通風智慧生活
參與Dyson全球空氣質素偵測計劃 環保女神Melody行勻香港搵污染
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疫情驅使大眾關注空氣質素，Dyson藉先進空氣淨化技術，前年起開展全球空氣質素偵測背包計劃，先後在倫敦、悉尼、巴黎等城市找來名人，以生活體驗探索都市裡空氣污染源頭。來到香港站，官方早前邀請了熱愛健康生活，曾主持有線環保節目《原始組》的鄭韻律Melody，背著偵測背包行勻港九新界，親身發掘引致空氣污染的生活行為。
 

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Melody有感去年疫情爆發時，四季氣溫明顯有改善。

Melody平日鍾意跑步、游泳與遠足，又倡議有機飲食和素食，更身體力行參與不同環保計劃。今次她背著Dyson研發的空氣質素偵測背包，花兩天時間走遍港九新界，如在屯門等巴士、旺角粥店進餐、沙田踏單車、閒遊中環和夜訪深水埗大排檔等。而這個偵測背包於最外層設有進風口，透過內置3個智能感應器，分別檢測空氣中溫度、濕度、二氧化氮及揮發性有機化合物(VOC)濃度，以及分辨和測量小於2.5微米的懸浮微粒(PM2.5)，並支援GPS記錄位置，然後將所收集的數據，傳送到新加坡的Dyson實驗室進行分析，監測人類活動時周遭的空氣質素。

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內置3個感測器的背包，起初用作倫敦國王學院的Breathe London研究。
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大排檔的明火煮食，令PM2.5水平急升。
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鬧市的「都市峽谷效應」令路邊排放氣體難以吹散。

結果發現Melody日常生活中最常接觸的PM2.5污染，通常集中正在進行煮食活動的地方，如進入旺角粥店見到現炸油條時，室內PM2.5濃度水平飆升164%；而大排檔用膳時，伙頭勁有鑊氣的明火煮食，也令PM2.5水平急升。另外身處中上環的繁忙十字路口，面對柴油車輛廢氣和高樓大廈林立，造成「都市峽谷效應」令路邊排放氣體困在低空難以吹散，這也是鬧市最常見空氣污染源頭。但最令Melody大感意外的是，用酒精搓手液時竟會使空氣質素欠佳，「平日嗅到消毒氣味時，會認為是潔淨的指標，但原來VOC的釋出通常與噴霧式個人護理產品、手部噴霧劑以及清潔產品有關。」

VOC往往是大家日常生活中經常忽視的「另類」空氣污染。香港理工大學土木及環境工程學系李順誠教授指出，「例如清潔劑洗滌家居，或使用搓手液防止細菌孳生時，帶有丙酮、二甲苯和甲醛的VOC釋放可能會達到峰值。」雖然城市的空氣污染難以避免，然而Melody仍建議採取一些簡單的行動，減少接觸潛在的污染源，「空氣循環有助更快速地帶走污染物，但風力亦能將工業活動的污染物吹至不同地方，故當造訪某個地點之前，不妨先查詢天文台的分區空氣質素紀錄。」至於明火煮食和清潔家居時，亦要開窗保持通風。「以後會食少啲炒栗子，同埋避免進入重漂白水味道的食店呢！」Melody笑言。

網址：https://bit.ly/3cXBpbk

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偵測背包即日起至7月4日，將在圓方Dyson體驗店限期展覽。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/參與dyson全球空氣質素偵測計劃-環保女神melody行勻香港搵污染-272631
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