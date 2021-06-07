參與Dyson全球空氣質素偵測計劃 環保女神Melody行勻香港搵污染

疫情驅使大眾關注空氣質素，Dyson藉先進空氣淨化技術，前年起開展全球空氣質素偵測背包計劃，先後在倫敦、悉尼、巴黎等城市找來名人，以生活體驗探索都市裡空氣污染源頭。來到香港站，官方早前邀請了熱愛健康生活，曾主持有線環保節目《原始組》的鄭韻律Melody，背著偵測背包行勻港九新界，親身發掘引致空氣污染的生活行為。



Melody平日鍾意跑步、游泳與遠足，又倡議有機飲食和素食，更身體力行參與不同環保計劃。今次她背著Dyson研發的空氣質素偵測背包，花兩天時間走遍港九新界，如在屯門等巴士、旺角粥店進餐、沙田踏單車、閒遊中環和夜訪深水埗大排檔等。而這個偵測背包於最外層設有進風口，透過內置3個智能感應器，分別檢測空氣中溫度、濕度、二氧化氮及揮發性有機化合物(VOC)濃度，以及分辨和測量小於2.5微米的懸浮微粒(PM2.5)，並支援GPS記錄位置，然後將所收集的數據，傳送到新加坡的Dyson實驗室進行分析，監測人類活動時周遭的空氣質素。

結果發現Melody日常生活中最常接觸的PM2.5污染，通常集中正在進行煮食活動的地方，如進入旺角粥店見到現炸油條時，室內PM2.5濃度水平飆升164%；而大排檔用膳時，伙頭勁有鑊氣的明火煮食，也令PM2.5水平急升。另外身處中上環的繁忙十字路口，面對柴油車輛廢氣和高樓大廈林立，造成「都市峽谷效應」令路邊排放氣體困在低空難以吹散，這也是鬧市最常見空氣污染源頭。但最令Melody大感意外的是，用酒精搓手液時竟會使空氣質素欠佳，「平日嗅到消毒氣味時，會認為是潔淨的指標，但原來VOC的釋出通常與噴霧式個人護理產品、手部噴霧劑以及清潔產品有關。」

VOC往往是大家日常生活中經常忽視的「另類」空氣污染。香港理工大學土木及環境工程學系李順誠教授指出，「例如清潔劑洗滌家居，或使用搓手液防止細菌孳生時，帶有丙酮、二甲苯和甲醛的VOC釋放可能會達到峰值。」雖然城市的空氣污染難以避免，然而Melody仍建議採取一些簡單的行動，減少接觸潛在的污染源，「空氣循環有助更快速地帶走污染物，但風力亦能將工業活動的污染物吹至不同地方，故當造訪某個地點之前，不妨先查詢天文台的分區空氣質素紀錄。」至於明火煮食和清潔家居時，亦要開窗保持通風。「以後會食少啲炒栗子，同埋避免進入重漂白水味道的食店呢！」Melody笑言。

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