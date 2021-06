又有NFT珍品 萬維網之父拍賣首個瀏覽器程式碼

NFT收藏品有價有市,引來創作人將數碼資產鑄造售出。最新有萬維網之父Tim Berners-Lee爵士將首個網絡瀏覽器程式碼,鑄成NFT在蘇富比拍賣,底價1,000美元。

Tim爵士經蘇富比售出他在1990至1991年期間編寫的網絡瀏覽器的程式碼,內有9,555行程式碼,以及他發明的三個互聯網標準:HTML、HTTP和URL。投得的買家亦會獲得30分鐘正在輸入程式碼的黑白影片、可列印成A0海報的Tim爵士簽名向量圖檔案,以及他本人在今月寫下的README.md講述開發過程。

Tim爵士在蘇富比拍賣網站表示,NFT是互聯網最新的有趣創作(the latest playful creations),更是將整個互聯網源頭包起的最理想方式(the ideal way to package the origins behind the web)。

雖然Tim爵士是萬維網的發明者,也因此榮獲圖靈獎,但卻未有藉這些技術註冊專利而帶來財富。這次拍賣可算是首度利用他的發明「獲利」,不過Tim爵士接受《金融時報》訪問稱,所得的收益不會直接進帳,而是用於研究事業。

拍賣將在英國時間6月23日開始,至6月30日下午7時01分(即香港時間7月1日凌晨2時01分)結束。不過,買家就算獲得最原始的程式碼,亦難以保證可以順利執行第一個WWW。