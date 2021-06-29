可印1.4萬張黑白 彩色A4成本1毫 Canon MAXIFY GX7070商用打印機

經濟未見起色，唔少中小企老闆都要「勒緊褲頭」，節省開支。Canon推出全新MAXIFY GX7070加墨式商用高速噴墨打印機，黑白及彩色A4文件打印速度，分別達每分鐘24及15.5頁，而且4色墨水系統，採用高密度顏料墨水，廠方指可印出6,000張黑白，以及14,000張彩色A4文件，A4彩色文件成本低至每張1毫，表面能夠抗水和抗刮花，協助降低成本同時提升生產力。產品又配備同步式雙面掃描，可一次過掃描文件的正、背頁，更有效率。打印機特設雙送紙盤及後置送紙器，合共可放置600張打印紙，提供龐大的紙張容量，減少添加紙張的次數。支援MAXIFY Cloud Link雲端應用程式、AirPrint、Mopria及Canon Print Service無線打印的Canon MAXIFY GX7070，售4,988港元，現已上市；對應墨水盒(135毫升)則售189港元起，亦已供應。網址：https://hk.canon/