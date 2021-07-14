可換鏡Vlog 張嘉殷大愛 Sony Alpha ZV-E10

迎合Vlog潮流，一年前Sony推出專用ZV-1深受網紅歡迎。而靚女體育主持張嘉殷更係用家之一，大讚簡單操作、輕巧便攜，無論外景定staycation，例必機不離身，然而玩得多都想「升呢」影pro啲。Sony新鮮推出升級版ZV-E10，追加可換鏡元素、配備APS-C感光元件與支援無裁切4K攝錄，難怪追求畫質的張嘉殷，一試即玩唔停手！



Sony Alpha ZV-E10定位介乎入門級ZV-1與進階操作Alpha系列機種之間，既保留ZV-1好評的一鍵切換模糊背景、主角面對優先對焦與曝光，以及方便帶貨KOL拍開箱片的產品展示設定模式外，機頂也有三個指向性定向麥克風的大面積收音咪，又有醒目攝錄鍵與提示燈，旨在毋須繁複設定，隨開即拍。不過有別ZV-1的「DC仔」造型，新機規格較像Alpha 6100相機，事關此機改用更強的2,420萬像素APS-C Exmor CMOS元件與BIONZ X影像處理器，最高感光度為ISO 32,000，而且兼容E-mount接環可換鏡頭設計，令構圖取景增添靈活性。雖然機身體積略大一點(約343克)，但新機仍備有改良握柄設計，手感遠比ZV-1舒適。

講到明ZV-E10主打畫質先決，新機拍片能力強勁，除支援全像素無裁切4K攝錄、全高清120p慢動作影片、間隔拍攝與縮時拍攝外，又新增電子防震及主動模式，即使手持邊走邊拍，仍確保穩定成像。再者新機的自動對焦AF技術具備425點0.02秒極速對焦，覆蓋84%感光範圍，支援11fps高速連拍，加上即時眼睛自動對焦功能與實時追蹤功能，動態追蹤表現強勁。值得一提，ZV-E10大幅延長續航力，充電一次提供125分鐘連續錄影或最多440張拍攝相片，機動性比ZV-1的45分鐘高得多。再者新機對應ZV-1一系列周邊配件，如拍攝手柄、收音咪等，升級更簡單。備有黑、白2色選擇，附有防風罩的Sony Alpha ZV-E10，淨機身僅售4,990港元；連SELP1650 - E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS鏡頭套裝則售5,990港元，上市時間待定。

查詢：2833 5129