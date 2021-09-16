同軸圈鐵2.0 Soundcore Liberty 3 Pro 強尼同細貓都話正

包括兩屆格林美獎得主、著名音樂製作人Krish Sharma在內，獲20位格林美獎音樂人共同推薦的Anker Soundcore最新Liberty 3 Pro真無線耳機，上周末終於抵港發售。香港官方為隆重其事，邀請唱得之人強尼和應智越「細貓」親身嘗試新耳機，盛讚其音效表現極富層次，有力成為近期ANC真無線「黑馬」咁話！

ACAA2.0同軸圈鐵加持 HearID自適應主動降噪

新耳機僅重5.9克，採用全新Fusion Comfort技術，富人體工學流線設計配合矽膠耳翼的空氣舒壓結構，減輕佩戴的不適感，而且體積較上一代勁減30%，兼備有午夜黑、霜花白、迷霧灰及薄暮紫4色選擇。Liberty 3 Pro採用同軸圈鐵聲學結構2.0(Astria Coaxial Acoustic Architecture 2.0、簡稱ACAA 2.0)，將Knowles動鐵單元與10.6毫米動圈單元，顧名思義以同軸布置並改善電子分頻，令負責低頻的動圈與高音的動圈各司其職，呈現更細膩和富層次的音色表現。另外HearID自適應主動降噪功能，耳機能基於外在環境調整降噪水平，並分析耳內壓力，從而自訂用家專屬消噪設定，用家亦可《Soundcore》app通過測試，來調整降噪程度。耳機更內置兩種通透模式，用家毋須除下耳機亦能接收環境聲音。

兼容LDAC解碼 具備Anker快充技術

規格方面，Liberty 3 Pro支援IPX4防水標準，內置6枚麥克風並採用AI降噪算法，免提通話大幅減少背景雜音，另外耳機兼容LDAC、AAC及SBC解碼，對應藍牙5.2連接，最重要的是耳機具備Anker自家快充技術，僅15分鐘充電便可聽歌3小時，更加靈活。連充電盒提供長達32小時播放時間的Liberty 3 Pro，售1,399港元，現已上市。

網址：https://us.soundcore.com/