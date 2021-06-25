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向經典致敬 Nikon Z fc重溫輝煌時刻
3 小時前
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NikonFM2Zfc可換鏡無反Vlog209MPDXCMOSEXPEED611fps連拍全時眼睛追焦CreativePictureControl4K30fpsSnapBridgeZ接環NIKKORZDX1650mmf3563VRNIKKORZ28mmf28SE
向經典致敬 Nikon Z fc重溫輝煌時刻
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1981年，Nikon發表首部快門達0.00025秒的「FM2」，由於要應付高達15萬次以上快門簾的開合衝擊，早期版本用上鈦合金蜂巢式快門，罕有珍貴。眨眼間40載，官方參考FM2經典造型，日前發表致敬作Nikon Z fc可換鏡無反，結合復古機操作撥盤設計，以及全時眼部追焦攝錄，加上6款文青皮色選擇，可謂今期Vlog潮物。
 

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40年前的菲林名機Nikon FM2。
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6款文青皮色選擇，城中潮人必備！

當年Nikon FM2/T鈦合金版一機難求，時至今日價值依然水漲船高。如今Nikon Z fc「復刻」FM2的復古外觀，啞面銀色機身配上正面品牌鐫刻字樣，又設有可調校ISO、快門速度和曝光補償的專屬撥盤、快門鍵和圓形觀景器，還原菲林機手感。除了經典黑色款外，還加入白、米沙、琥珀棕、自然灰、珊瑚粉紅及薄荷綠6款自訂皮革顏色選擇(視乎供應地區而定)。Z fc淨機身僅重約390克，採用20.9MP像素APS-C(DX) CMOS元件和EXPEED 6影像處理器，提供ISO感光度高達51,200及11fps連拍速度，而多角度翻摺104萬點3吋LCD觸控屏，當向前翻轉自拍時，相機即自動切換至自拍模式，並在攝錄時全時眼睛追焦，方便Vlogger發揮創意。

Nikon Z fc雖似「老爺機」包裝，但內裡性能強勁。它是Z系列首款於「自動模式」中使用曝光補償功能，如透過提升亮度來強化剪影效果；又內置二十多種Creative Picture Control濾鏡特效，如夢中、玩具、牛仔布色等，還可透過電子觀景器預覽，玩味十足。另外，相機支援每秒30格4K攝錄和每秒24格FHD的5倍速慢動作影片，還對應SnapBridge提供前台與後台兩種連線模式作遙距拍攝，拍攝時亦能傳送相片至手機，更兼容webcam操作。

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設有可調校ISO、快門速度和曝光補償的專屬撥盤。
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對應Z接環的Z fc備有兩款鏡頭套裝可供選擇，包括銀色版NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR標準變焦鏡頭，以及特別版NIKKOR Z 28mm f/2.8(SE)定焦鏡頭，分別售1,100美元(約8,541港元)與1,200美元(約9,317港元)；淨機身售960美元(約7,454港元)，預計本月下旬起陸續上市。

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銀色版NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR套裝(左)，與特別版NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)套裝(右)。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/向經典致敬-nikon-z-fc重溫輝煌時刻-274239
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