唔老黎丨1/5 Apple用家不買iPhone 13 指對iOS 15表現冷淡

今年推出的iPhone新型號仍未公布，不過坊間普遍稱呼它為「iPhone 13」。不過「13」這個數字在西方人心目中視為不祥，那到底這數字會對今年iPhone銷情造成多少影響呢？一個報告就發現竟然有多達1/5的Apple用家(18.3%)，會因為13這個數字而考慮不入手新iPhone。

據外國網站《sellcell》發表的報告指出，有74% Apple用家希望官方改用其他命名方式，而不要使用iPhone 13。最多用家支持的名稱是「iPhone(2021)」，有38%。其他建議名稱還包括16%支持的「iPhone 21」、13%支持用「iPhone 12s」和7%支持直接跳過13變「iPhone 14」。另外，有64%用家表示寧願等新iPhone推出，也不會現在買iPhone 12升級。

其實Apple不以數字命名或跳過數字也不是毫無根據，如2017年就以羅馬數字「X」來代替阿拉伯數字「10」來紀念iPhone推出10周年，當年更跳過沒有推出iPhone 9，所以Apple也有可能會跳過13這個數字，甚至為照顧中國市場也跳過14，而採用其他命名方式也不奇怪。

用家對iOS 15興趣欠奉

此外，報告又指超過一半Apple用戶(52.6%)對於剛推出開發者測試版的iOS/iPadOS 15，只感到「輕微(slightly)」興奮甚至「完全不(not at all)」興奮。28.1%用家則只表示對新OS感到「一點(somewhat)」興奮。

五大用家最喜歡的iOS/iPadOS 15功能：

1. 銀包App升級(23%)

2. Spotlight搜尋升級(17.3%)

3. Find My支援追蹤被關機或被刷機的裝置(14.2%)

4. SharePlay(10.1%)

5. LiveText(9%)

五大用家希望iOS/iPadOS 15加入的新功能：

1. 互動Widget(32.3%)

2. 屏幕常亮顯示時間和通知(21%)

3. iPad支援高階軟件如Xcode和Final Cut Pro(14.9%)

4. iPad改善支援外置顯示器(13.2%)

5. 支持多用戶(8%)

Apple今年向iCloud用戶提供數碼遺產功能，讓用戶授權親友可以在自己去世後處理保存在iCloud上的資料，53.1%用戶表示支持這個功能，不過大多數用戶(71%)都希望能控制哪些資料可移交親友管理，例如相片影片、檔案、短訊或瀏覽紀錄等，當中瀏覽記錄(27.3%)和短訊(16.4%)是用戶最不希望交由親友管理的遺產。