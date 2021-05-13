唯快不破 10分鐘充飽 傳音閃電俠 Infinix Concept Phone 2021

星爺電影《功夫》裡有句：「天下武功，無堅不破，唯快不破！」如果將呢句套用喺手機，功能賣點好比「武功」，沒有最強可言，唯有手機「鬥快」才是極致。深圳傳音(TRANSSION)早前爆出一款具備160W有線快充，堪稱全球充電最快手機「Infinix Concept Phone 2021」(大陸稱Infinix Zero X)，10分鐘內即叉爆，比現時最快的黑鯊4 Pro再縮短5分鐘充電時間！



近年國產手機爭奪充電王者寶座，以量產為例，黑鯊4 Pro擁有120W快充技術，能夠約15分鐘為手機充飽電量；至於OPPO和小米也分別發表125W超級閃充與200W HyperCharge快充技術，惟兩者均未推出市面。而今次殺出「黑科技」的，是來自傳音旗下Infinix的Concept Phone 2021，或許大家對傳音感到陌生，然而它可是非洲手機市場一哥，品牌市佔率高近四成。而今次登場的Concept Phone 2021，廠方最近頻頻向大陸和印度媒體放風，似乎想靠新機回巢大陸，甚至登陸東南亞市場。



講返Concept Phone 2021，據官方解釋，手機的採用電量4,000mAh的8C電池，較坊間6C電池減低18%內部電阻，加上充電器採用氮化鎵與碳化矽的半導體製成，其自家Super Charge Pump技術提供98.6%充電效率，略高於OPPO 125W超級閃充的98%。官方於Twitter上載測試影片，僅1分鐘已能將手機充至18%；5分鐘已充58%，10分鐘充電100%，而且全程手機溫度保持37.3℃，快得驚人！據悉手機配備20個溫度感測器，確保機身時刻維持低於40℃，以避高溫壞機。值得一提的是，手機背部備有綠色圓形的充電燈效顯示，別具特色。



規格方面，據印度媒體《India Today》報道，此機用上6.67吋AMOLED雙曲面屏幕，左上角挖孔設計內置32MP像素前置鏡頭，後置3鏡頭組合提供64MP像素主鏡、120度廣角鏡與60倍數碼變焦的遠攝鏡頭。至於硬件方面，廠方只透露搭載8核心64位元處理器，內建2枚ARM Cortex-A76和6枚Cortex-A55，時脈為2.05GHz，並提供8GB記憶體連128GB儲存，兼且運行Android 11，整體「牌面」屬中階至輕旗艦5G手機級數，惟上市詳情未明，令人十分期待。