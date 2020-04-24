增電競/課堂模式 雙擎混動 OPPO Watch 2玩足16日

改用高通5G晶片、OPPO下半年旗艦作Reno6 Pro將於下月登場，日前官方舉行智能腕錶發布會，推出新一代OPPO Watch 2。沿用初代矩形圓角設計，備有42毫米和46毫米兩款尺寸選擇，當中後者採用雙曲面AMOLED屏，具有60Hz更新率；錶帶由快拆式改為傳統扣式設計，並追加小牛皮款式。針對智能腕錶續航力短的通病，OPPO Watch 2採用「雙擎混動」的雙芯片結構，搭載高通Snapdragon Wear 4100與Ambiq訂製版A pollo 4s雙晶片，官方聲稱能將續航力延長至最多16天。又為學生提供電競與課堂兩種模式，前者能將所有來電和通知轉移至手錶，無阻手遊進程；後者則阻截所有通知，並提供查單字功能。內置心率、血氧和睡眠監測，具有逾百種運動模式的OPPO Watch 2，售1,299元人民幣(約1,555港元)，另有支援eSIM版本，則售1,499元人民幣起(約1,794港元)，下月6日大陸正式上市。

網址：https://www.oppo.com/cn/accessories/oppo-watch-2/