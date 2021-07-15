大數據助審批 一App在手智能貸款5分鐘即轉帳

虛擬銀行借助金融科技，提供更快捷、更具彈性的理財服務予客戶。早前台灣大數據科企Vpon威朋發表產業報告，指出香港縱使是全球銀行業最飽和的城市，虛擬銀行仍能開拓新市場，靠的是利用科技了解用戶需要，為客戶解決周轉問題。那麼到底手機App是怎樣做到智能貸款？



人均擁有5.9個金融Apps

台灣Vpon威朋早前發表《FinTech浪潮來襲！大數據看香港虛擬銀行如何顛覆銀行產業》報告，根據自家AppVois平台市場分析顯示，高達89%手機用戶有安裝銀行或金融相關Apps，而且平均每位用戶更擁有5.9個，足見服務的滲透率相當高。另外虛擬銀行服務改變傳統銀行服務的運作模式，其全天候開戶、存款及外匯的服務特性，成功吸納一批凌晨活躍度高的用戶。



雲端控制的決策引擎

不受時間和地域限制、毋須真人處理，這些虛擬銀行App是如何操作呢？以天星銀行airstar為例，其私人貸款透過雲端控制的決策引擎，利用後台大數據模型進行即時審批，系統會實時查閱信貸資料庫機構及申請人提供的數據和資料，分析申請人的財務及風險狀況，自動評估申請人的收入和還款能力，省卻審批時間，私人貸款由申請至批核及過數最快5分鐘完成，大大縮短批核時間，突破傳統借貸效率。加上60日免息免供還款假期，貸款額可高達月薪12倍，並享有年利率低至APR 0.99%。

eKYC遙距開戶

例如天星銀行採用Electronic Know Your Customer(電子化認識你的客戶，簡稱eKYC)，利用生物辨識技術驗證客戶身份進行遙距開戶。程式會為用戶進行動態身份驗證，用戶需根據指示拍攝身份證以識別防偽特徵，如手持身份證的邊緣和轉動身份證進行拍攝；又會利用人臉識別檢測客戶是否真身，同時對比身份證上的照片及自拍者的容貌，確認以防偽冒，因而能省卻分行人手，24小時隨時隨地透過手機App開戶。



OCR技術減手民之誤

虛擬銀行也可以幫助用戶整合銀行或財務機構的卡數，如天星銀行airstar的「貸款一筆清」清還信用卡方案，利用了光學字元辨識(OCR)技術，客戶將要清還的信用卡，根據指示放置於拍攝框內，手機鏡頭成功掃描16位元的信用卡號碼並將自動填入，減少人手輸入時間或錯誤輸入問題，提高準確性。而且系統也會根據用戶的信貸狀況，自動計算並給予最適合用戶的清還方案，令整過申請及批核過程更有效率。當用戶於手機應用程式內確認提取貸款，天星銀行airstar更可即時透過轉數快系統，放款至信用卡戶口協助客戶即時清還卡數。「貸款一筆清」服務亦同樣提供60日免息免供還款假期，假設卡數為200,000港元，一直以5%最低還款額、按年利率為30%還款，轉至天星銀行airstar以72期及實際年利率為2.99%為例，總利息支出節省高達91%，每期還款額節省66%。當然，手機App借貸太方便，但仍要量力而為，正所謂：「借定唔借，還得到先好借！」



資料來源：天星銀行

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