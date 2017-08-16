奢華不失大方 V-ZUG Excellence Line 從入廚開始 享瑞士愜意生活

瑞士是歐洲的後花園，風光秀麗，令瑞士人懂得愜意慢活生活；瑞士也盛行奢華名錶和珠寶設計工藝，職人的務實低調，也造就講求細節的高端智能家電。領導歐洲廚房家電地位、創立自1913年，追求完美工藝、標榜全瑞士精工製造的百年奢華家電品牌V-ZUG，香港官方近日引進最高階的「Excellence Line系列」蒸/焗/蒸焗爐系列，嵌入式無實體按鍵和把手設計，融入家居布局之餘，也導入不少科技元素，為大家增添入廚樂趣。

V-ZUG Excellence Line蒸/焗/蒸焗爐系列 簡約全觸控

主張「形態追隨功能」的瑞士設計工學原則，V-ZUG Excellence Line系列外型趨愈簡約，以最頂級V6000蒸焗爐為例，首次引入CircleSlider指尖轉盤滑動的觸控感，轉盤設於黑晶陶瓷玻璃製造的觸控介面上，滑動即可設定烹調溫度、時間、濕度等參數，方便直覺。另外TouchDisplay智能觸控系統可供用家自訂專屬介面，例如將常用的烹調選項點選拖曳至心水位置，用法仿如手機桌面一樣。當然用家亦可從圖像模式換成清單選項顯示，一目了然。再者，如果下載《V-ZUG》手機app，還能夠自由匯出心水烹調選項，令蒸焗爐每天為用家炮製不同美食，尤其是著名的低溫慢煮選項，菜式猶如星級私房菜水準！

值得一提，產品也是市面上首台具「自動開/關門功能」AutoDoor功能，用家能讓爐門自動打開一定幅度，以控制爐內蒸氣及維持最佳濕度，甚至在烹煮過程後加速降溫，實現流暢且高效的烹調方案。

V-ZUG Excellence Line蒸/焗/蒸焗爐系列除了標誌性的黑晶玻璃款外，也加入限量(需訂購)的鉑金Platinum款式，產品備有45厘米、60厘米及76.2厘米三種高度選擇，售78,800港元起，黑晶版現已上市。

查詢：2776 8808

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