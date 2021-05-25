女士小心被人放置藍牙追蹤器

藍牙追蹤器的推出，可以讓物主透過手機更容易尋找例如鎖匙及銀包等個人物件，可以視為一眾「失魂魚」的恩物。不過，亦有人擔心會被人將追蹤器放在身上，造成私隱危機。

美國德州的一位女士Sheridan Ellis早前在TikTok上載一段影片，表示自己在出席朋友的派對後，回家路上查看手袋時，發現一個不屬於自己的Tile藍牙追蹤器，她立即拔掉追蹤器的電池，並拍片呼籲大家提高警覺。藍牙追蹤器原意是方便用家將它放在私人物品或行李上，方便透過手機應用來定位物件的位置。其中Apple及Samsung推出的AirTag和Smart Tag更支援UWB(Ultra-Wide Band)技術，提供更精確的定位。有飼養寵物的甚至會把AirTag放在寵物的頸圈上，減低寵物走失的機會。亦有照顧者會在把藍牙追蹤器放在老人家身上。不過Apple和Samsung都不建議用家使用藍牙追蹤器來追蹤人，畢竟這樣做的確會侵犯個人私隱甚至人身安全。