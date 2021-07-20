媲美S1H旗艦級攝力 Panasonic LUMIX DC-BS1H盒子相機

去年Panasonic推出自家首款DC-BGH1盒子相機，還採用M4/3系統的Live MOS感光元件。一年後廠方添食，推出全新DC-BS1H盒子相機，搭載24.2MP像素全片幅CMOS和Venus影像引擎，提供14級動態範圍和最高ISO 51,200，規格媲美同廠LUMIX S1H旗艦級全片幅無反相機。

內置散熱支援6K攝錄

新機除了全片幅CMOS，感光元件前方還備有低通濾鏡，配合Dual Native ISO能抑制高頻干擾的摩爾紋，低光拍攝時也可減低雜訊。針對長時間攝錄，此機又內置散熱功能，拍攝5.9K@30fps(16:9比例)，甚至6K@24fps的10-bit影片也不會過熱。惟此機沒內置機身5軸防震，需依賴雲台或LUMIX S系防震鏡頭。設有USB-C 3.1、LAN、HDMI Type-A、3G SDI連接埠與雙SD插槽的LUMIX DC-BS1H，售3,500美元(約27,237港元)，11月上市。

網址：https://shop.panasonic.com/cameras-and-camcorders/cameras

媲美S1H旗艦級攝力 Panasonic LUMIX DC-BS1H盒子相機