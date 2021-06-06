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字節跳動智能監督檯燈熱賣 揭大陸私隱無底線
2021-06-06
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字節跳動大力智慧燈監督檯燈監控監督孩子學習私隱遠程監督
字節跳動智能監督檯燈熱賣 揭大陸私隱無底線
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檯燈頂部的鏡頭可以實時記錄寫作業的情況。

字節跳動(Bytedance)旗下的抖音，相信大家都很熟悉。早前他們推出一款「大力智慧燈」在中國大陸大受歡迎，這款智能檯燈除了支援語音助理，更配備兩個鏡頭，可讓家長、學校老師遠程「監督」孩子的學習情況。

這款「大力智慧燈」在去年10月推出，約售價為人民幣800元(約969港元)，上市首月即賣出超過1萬台。顧客表示這款智慧燈最特別的地方，在於配置兩個鏡頭及一個顯示屏幕。兩組鏡頭，一個角度看著孩子，另一個角度是俯瞰視角，可以看見孩子寫作業的情況。而檯燈的屏幕，能透過人工智慧指導孩子學習，亦可以用來查詢詞彙。學校的老師或是補習老師，亦可以透過手機應用遠程監督孩子學習。如果孩子做功課時「偷懶」，智慧燈便會向父母或老師發送通知，並將偷懶時的照片，發送給老師和父母。

「大力智慧燈」在國內大受歡迎，不少廠商紛紛推出類似產品。美國《華爾街日報》表示，這類產品的普及反映監控行為已經深入中國民眾的日常生活。當然對於大多數西方或亞洲國家來說，會認為這樣的監控行為已經超過他們的底線。同時亦有網絡安全專家指出，由於智慧燈配備鏡頭，用戶可透過手機應用監督孩子學習，但這類應用大都存在嚴重安全漏洞。過去有類似的監控鏡頭產品，有用戶竟然可透過相關應用，從雲端資料庫中看到其他使用者的監控片段，嚴重侵害個人私隱。

字節跳動回應《華爾街日報》表示，大眾對這款作業燈可能有所誤解，表示只有在家長和孩子都同意的情況下，遠程監督功能才會啟動，不過就未有提及鏡頭及遠端監控的應用，還有相關雲端資料庫的網絡安全問題。

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檯燈的屏幕可以幫忙指導功課。
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家長可以透過手機app遙距了解孩子的學習情況。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/字節跳動智能監督檯燈熱賣-揭大陸私隱無底線-270738
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