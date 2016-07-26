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孝敬老竇 要有一機 Redmi Note 10 5G/10S千元新力軍
3 小時前
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小米紅米RedmiNote105GNote10S天璣70090HzAdaptiveSyncHelioG955000mAh33W有線快充48MP三鏡64MP四鏡小米智能空氣炸鍋3點5升父親節老竇
孝敬老竇 要有一機 Redmi Note 10 5G/10S千元新力軍
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Redmi Note 10 5G(右)與Note 10S(左)。

呢個周末就到父親節，各位孝順仔女諗到送咩禮物俾老竇先？買唔切唔緊要！可以先拎張訂單俾個驚喜，過幾日再帶佢取貨來個雙重開心！小米昨日舉行發布會，宣布推出Redmi Note 10 5G和Note 10S兩款高性價比千元手機。前者採用聯發科天璣700 5G晶片與90Hz可變更新率屏幕；後者更有64MP像素四鏡攝力及5,000mAh大電，兩機毋須千六即有交易，即日預訂，下周三取機，爽！
 

Redmi Note 10 5G可變更新率
Redmi紅米手機向來走大眾化路線，惟用色單調乏味。而今次Redmi Note 10 5G就提供彩光銀、石墨灰、夜幕藍及極光綠4種活力色系以供選購。此機定位實惠，搭載聯發科天璣700 5G晶片、6GB記憶體連128GB儲存，並支持雙5G SIM卡，規格夠用有突。手機採用6.5吋AMOLED 90Hz更新率AdaptiveSync屏幕，能夠因應瀏覽網頁或睇片娛樂，自動調校30Hz或90Hz顯示，有效慳電。鏡頭方面，手機備有48MP像素主鏡、2MP像素微距和景深鏡頭的後置三鏡組合，拍攝家庭點滴可謂功能全面。

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48MP像素主鏡的後置3鏡，方便拍攝家庭點滴。
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Note 10 5G備有彩光銀、石墨灰、夜幕藍及極光綠4色選擇。

Redmi Note 10S四鏡長氣袋
至於Redmi Note 10S則有瑪瑙灰、卵石白及海洋藍3種選擇。6.43吋AMOLED挖孔屏機身，搭載了聯發科Helio G95高效能4G晶片、6GB記憶體連64GB儲存，而內置5,000mAh大容量電池最長可提供2天續航力，還提供33W有線快充，在同級手機來說用料算是大方。另外，此機也選用64MP像素主鏡、8MP像素廣角、2MP像素微距和景深鏡頭，四鏡配置除支援慢動作、夜景模式及縮時拍攝外，更新增專業縮時拍攝功能，老竇鍾意遊山玩水就最適合不過。

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Note 10S則有瑪瑙灰、卵石白及海洋藍3種選擇。
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少有選用高像素後置4鏡攝力，行山留影一流。

同場官方還首次引入小米智能空氣炸鍋3.5L，可於40°C至200°C進行智能溫控調節，除基本高溫氣炸外，又有低溫解凍、烤焗及發酵等功能；並設有提前24小時預約烹調，唔怕老竇「大頭蝦」！Redmi Note 10 5G和Note 10S分別售1,599及1,499港元，即日預訂，下周三開賣；小米智能空氣炸鍋3.5L僅售499港元，下周二上市。

查詢：3077 3620

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要做疫境廚神，無番部小米智能空氣炸鍋3.5L又點得！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/孝敬老竇-要有一機-redmi-note-10-5g10s千元新力軍-272422
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