官方認證都出事 Microsoft認曾誤為惡意驅動程式進行簽署

Microsoft日前發出通告，指承認為含有惡意軟件的第三方驅動程式進行簽署，該驅動程式是透過Windows硬體兼容性計劃(WHCP)提交的。Microsoft指涉事的帳戶經已被暫停，並正在審視該帳戶有沒有提交更多被簽署的惡意軟件。

受害玩家帳戶可能會被騎劫

Microsoft指發布有關驅動程式惡意分子的活動範圍，主要在中國地區的遊戲範疇，並未發現以企業為對象。現時未發現事件與國家政府有關連。

德國系統保安公司G DATA在網誌表示，是他們發現有關惡意驅動程式並通報Microsoft的，該驅動程式名為《Netfilter》，是在3月中旬獲Microsoft簽署的。他們指有關的驅動程式會將通信重導向至中國，而Microsoft就列出兩個已知的控制指令伺服器IP地址，指惡意分子目的是利用這驅動程式來掩飾他們的地理位置，令他們可以從任何地方進行遊戲。程式可以令他們在遊戲上取得優勢，並且可以透過鍵盤紀錄器等普通工具，來入侵玩家的帳戶。

簽署原意是確保安全

Microsoft表示現時沒證據顯示WHCP簽署證書被洩漏，系統亦沒有被駭入。其實Microsoft自Windows Vista開始，已要求在64-bit Windows上以核心模式運作的程式，需經過測試及簽署才能推出，未有簽署的驅動程式預設是不能安裝的，以「確保兼容性、互操作性、安全性和可靠性」。不過今次事件反映簽署程序存在漏洞。

就今次事件，官方表示會檢討合作伙伴政策、測試和改善簽署程序以加強保護，亦已在「Microsoft Defender for Endpoint」內建檢測和攔截這個程式，並與其他防毒軟件公司分享有關資訊。Microsoft呼籲用戶應使用「Microsoft Defender for Endpoint」等防毒軟件加強防護。