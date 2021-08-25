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實物現身 大1毫米 Apple Watch Series 7佩戴手感就這樣！
38 分前
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AppleApple Watch Series 7方角41mm45mmMajin BuMark Gurman超寬頻S7血糖檢測
實物現身 大1毫米 Apple Watch Series 7佩戴手感就這樣！
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Majin Bu上載相信是佩戴Apple Watch Series 7模型的照片。(Twitter圖片)

變大1毫米 方角工程樣板版現身
隨著下月Apple秋季發布會的日子愈發接近，近日有關新品的傳聞滿天飛。今次則是Apple Watch Series 7，過去有關新一代Apple Watch的傳聞和渲染圖，大多圍繞改用方形錶面設計。但日前一位名叫Majin Bu的朋友在Twitter發文，以實物印證傳聞。根據Majin Bu上載相信是佩戴Apple Watch Series 7工程樣版的照片，可見跟坊間盛傳的方角錶殼造型吻合，更有深灰、銀與黑三種膠錶帶配色選擇。而Majin Bu上周四上載另一爆料相，則是編織錶帶配上刻有「41mm」字眼的錶面，完全呼應《彭博》著名爆料人Mark Gurman的情報。他指出新一代Apple Watch將會增加1毫米錶面，提供41毫米及45毫米版本。

未必有血糖檢測
其他關於Apple Watch Series 7的傳聞，還有屏幕將採用新層壓技術，令屏幕更貼近邊框，其中45毫米版本將會是1.8吋屏幕，較上代的1.78吋略大。此外從供應鏈消息指，新錶將換上採用雙面SiP封裝用於電源管理 IC的新S7處理器，組裝更緊湊之餘，估計效能也較上代S6高20%，也加入對UWB超寬頻的支援，令人期待。惟之前Mark Gurman已否定新錶會加入血糖檢測傳感功能，認為現時其準確度不適宜投入量產使用。

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新一代Apple Watch的渲染圖，大多圍繞改用方形錶面設計。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/實物現身-大1毫米-apple-watch-series-7佩戴手感就這樣！-282517
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