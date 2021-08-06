小米平板5/5 Pro登場 11吋2.5K 120Hz屏入場費僅2K人仔

小米昨晚舉行發布會，宣布推出小米平板5與小米平板5 Pro，亦是小米相隔3年，幾乎忘掉平板系列的最新出品。兩款平板均採用11吋2.5K解析度、具備120Hz可變畫面更新率大屏，而標準版和Pro版均提供黑、白、綠3色選擇，兩者差異在於硬件選料不同而已。然而小米平板5最平僅售1,999元人民幣起(約2,399港元)，以Android平板來說定價相當實惠，可謂新一代「煲劇神器」。

小米平板5蘊藏8,720mAh大電

小米平板5採用11吋2.5K解析度TrueTone LCD防藍光屏，具備120Hz兩段可變畫面更新率和支援HDR 10畫質，輕巧515克、薄切6.86毫米。硬件用上高通S860晶片、最高6GB+256GB儲存，內置8,720mAh超大容量電池，並對應33W快充，續航力毋庸置疑，加上4喇叭設計對應Dolby Atmos，聲畫效能不俗。此外平板搭載13MP像素主鏡頭，亦提供人臉解鎖。

小米平板5 Pro八喇叭配置+指紋解鎖

採用同樣面板的11吋小米平板5 Pro，更升級搭載高通S870晶片、最高8GB+256GB儲存，內置電池略小8,600mAh但對應67W快充，同時喇叭配置也增至8個，令音色表現更勝標準版。平板提供13MP像素主鏡加5MP像素景深的雙鏡設計，除人臉解鎖又加入指紋解鎖。其中頂配5G版的主鏡頭更改為50MP像素，攝力大升級。

同場官方也推出周邊配件，其中鍵盤式雙面保護套賣399元人民幣；磁吸式雙面保護套賣99元人民幣；小米解控筆則售349元人民幣。小米平板5售1,999元人民幣起(6GB+128GB版本，約2,399港元)；小米平板5 Pro售2,499元人民幣起(6GB+128G版本，約3,000港元)，現已於大陸開放預購，8月16日上市。

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