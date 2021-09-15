小米眼鏡丨鏡框內藏MicroLED 可顯示訊息、導航甚至翻譯文字

昨天9月15日除了是Apple發布會，也是小米的秋季產品發布會。小米主腦雷軍選擇避開iPhone鋒頭，於昨晚8時發表演說，除推出包括Xiaomi 11T系列多款新品外(香港官方訂於9月29日發布，本報稍後會詳細報道)，也發表了一款概念產品「小米智能眼鏡探索版」，官方稱鏡框可內藏MicroLED，令眼鏡片能顯示訊息、導航甚至翻譯文字。

小米智能眼鏡探索版 外表跟一般眼鏡無異 但內藏乾坤

研發智能眼鏡可說是近年科技大廠的另一戰場，小米今次參一腳發表「小米智能眼鏡探索版」，原型外觀跟傳統黑框眼鏡無異，但產品內藏乾坤，官方稱採用MicroLED光波導顯像技術，將複雜成像系統與傳感器結合到普通的眼鏡設計中。安裝在鏡框內的顯示晶片尺寸僅2.4x2.02毫米，體積猶如芝麻般大，單個像素為4微米，自發光組件亮度峰值可達200萬尼特。

光波導顯示技術 單一鏡片結構呈現

小米眼鏡採用光波導(Optical Waveguide)，一種能夠將光線扭轉180度的顯示技術。讓隱藏在鏡框裡MicroLED屏幕圖像，通過光波導鏡片的微觀光柵結構作無數次折射和擴散，最終傳遞到人眼。但官方指該技術會在單一鏡片的內部完成，而非坊間的多層鏡片結構，從而將眼鏡壓縮至僅51克重。

聲稱能獨立操作 非第二輔助屏幕

這款小米眼鏡還有一樣令人嘖嘖稱奇的功能，就是官方聲稱眼鏡具交互邏輯，能獨立操作。例如「訊息通知」功能，只會篩選最重要的訊息；「導航」在駕車和騎單車時，直接將道路和地圖實時呈現在眼鏡面前；而眼鏡前方鏡頭，還支援「拍照翻譯」功能，以AI演算法也可作實時語音翻譯，聽落相當犀利。

之前雷軍已介紹了小米機械狗CyberDog，如今又亮出小米眼鏡，到底何時真的量產化？記得緊貼本報消息。

小米眼鏡丨鏡框內藏MicroLED 可顯示訊息、導航甚至翻譯文字