山友拍檔 小而彌堅 170小時Suunto 9 Peak 登峰造極

鍾意遠足、越野跑、爬山單車甚至攀岩的山友們，配備精準GPS導航定位和長續航力的運動智能腕錶，能協助山友挑戰極限。來自芬蘭的Suunto早前推出旗艦級Suunto 9 Peak，新錶基於前作Suunto 9 Baro的豐富功能，改良出系列最輕薄且最長氣的運動腕錶，帶領大家征服重重難關。

Suunto 9 Peak繼承Suunto 9 Baro的簡約清晰大面積藍寶石玻璃錶面流線設計，但改良了金屬錶帶固定扣，令佩戴更貼服舒適。而且腕錶成功修身至43毫米直徑、10.6毫米薄切，比前作的50毫米直徑、厚度16.5毫米，足足輕薄了36%。Suunto 9 Peak備有超堅固5級鈦金屬與不銹鋼錶殼兩種設計，前者設有鈦深藍和鈦白兩款剛陽味重錶帶選擇，後者則有精鋼全黑和精鋼苔灰兩款運動風格錶帶。腕錶加入AI電池管理系統，有齊Performance、Endurance和超長共3種預設電池模式，續航力可長達170小時，就算開啟高精度GPS也能用上25小時，而且支援1小時叉爆的快充功能，機動性大增。

新錶有姿勢亦有實際，除內置跑步、遠足、爬山單車、滑雪和游泳等80多項運動模式、自選屏幕顯示運動數據、準確的腕式光學心率監測，以及深入的天氣洞察功能等外，還終於加入血氧水平檢測，有助於身處高海拔時確定身體的適應水平。此外腕錶對應藍牙5.0連接，官方指跟《Suunto》app的同步速度快上1倍。不得不提，Suunto 9 Peak內置SuuntoPlus進階模式，提供如挑戰路跑的Virtual Ghost Runner、極限運動Red Bull X-Alps、馬拉松長課的Wings for Life World Run等，只須在運動模式下便可啟動，引發潛能。100米深防水的Suunto 9 Peak現已上市，鈦金屬與不鏽鋼款式分別售7,090港元及6,090港元。

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