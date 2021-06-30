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平板都有「粉絲版本」  Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G
3 小時前
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SamsungGalaxyTabS7FE5G12點4吋S750GSPen10090mAhAKG
平板都有「粉絲版本」  Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G
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Samsung繼手機推出Fan Edition後，最近就輪到平板推出Galaxy Tab S7 FE 5G。12.4吋16:10比例平板，備有霧光黑、霧光綠和霧光粉紅3種選擇，平板僅重608克，採用高通S750G中階5G晶片、6GB記憶體連128GB儲存，內置10,090mAh超大容量電池，足夠整天使用有餘，並且支援45W有線快充，90分鐘即可叉爆，娛樂無間斷。另外附上的S Pen備有4,096級壓力感應靈敏度、低延遲和纖細筆頭，書寫質感猶如真筆，配合內置《Samsung Notes》、《Noteshelf》、《Clip Studio Paint》和《Canva》，提供豐富筆記和繪圖功能。配備8MP像素f/1.9主鏡和AKG調音喇叭的Galaxy Tab S7 FE 5G，售5,388港元，7月9日上市。

查詢：3698 4698

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/平板都有「粉絲版本」- samsung-galaxy-tab-s7-fe-5g-274240
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