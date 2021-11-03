度身調控衣物護理 Samsung升級版AI AirDresser智能魔衣櫥

潮流興智能家居，Samsung去年推出AirDresser智能魔衣櫥，有齊快速乾衣、消除衣物皺紋摺痕、除塵除臭兼消毒殺菌，深受不少愛靚一族捧場。今年官方再下一城，加推升級版AI AirDresser，特別引入AI機器學習功能，為用家帶來個人化衣物護理體驗。

AI學習度身調控衣物模式

AI AirDresser加入AI機器學習技術，透過記錄和學習用家的使用習慣，度身調控常用的護理模式，配合物聯網技術於《SmartThings》手機app帶來高效且更個人化的衣物護理體驗。AI技術還提供智能烘乾技術，配合內置的濕度感應器，持續感測衣服濕度，準確檢測衣物的乾燥程度，靈活縮短乾衣時間。官方指有效減低15%程序時間及防止過度烘乾，一件襯衫只要39分鐘便可快速乾透，方便白領一族。

JetSteam高效蒸氣 去除新冠病毒

針對消毒殺菌，AI AirDresser採用JetSteam蒸氣技術，有效消滅超過99.99%、包括新冠病毒等常見病毒和細菌，並100%去除塵蟎及致敏原。衣物防皺技術則利用JetSteam搭配JetAir強勁氣流，撫平衣服上的摺痕，對於經常穿西裝或需要經常熨衣服的用家，打理衣物更慳水慳力。本身JetAir熱風的強勁氣流，通過特製的AirHanger衣架，形成強勁的上下氣流，消除衣物內外的灰塵和異味，由於衣架沒有擺動，操作自然更寧靜。

UV除味淨化 全身鏡設計一物兩用

產品還設有UV除臭過濾器，能為衣櫥內部深層除臭淨化，消除異味及保持衣物氣味清新。官方指能抑制超過99%氣味高達17種，如汗味、煙味、燒烤味和化學乾洗味道。

新一代AI AirDresser外觀設計較上代更簡約，薄身設計將深色LCD觸控面板大幅縮窄，配上簡化按鍵，讓櫃門大部分面積變為直立全身鏡，切合用戶生活風格和品味。Samsung AI AirDresser智能魔衣櫥售16,990港元，現已上市。

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