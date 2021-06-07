影片、預告照有玄機？！Windows 11名稱落實？

Microsoft將於香港時間6月24日晚上11時發表新一代Windows的最新消息，在關心它有甚麼新功能和對遊戲的兼容性之餘，大家當然也會關心新一代Windows叫甚麼名字。 Windows的官方YouTube帳戶今日就釋出一條將歷代Windows啟動音樂拉長4,000%播放的影片，但由於片長和推出日期的「湊巧」，就令人聯想Microsoft已經落實是Windows 11。

這段影片收錄了Windows 95、XP和Win7的啟動音樂，拉長4,000%之後感覺相當「佛系」， Microsoft指是為期待6月24日活動而興奮過度的人提供一些鬆弛。不過心水清的人就發現這段影片發布日期剛好是6月11日，而且片長也剛好是11分鐘，這就令人聯想到下一代Windows的名稱會否已落實是Windows 11。

另一個過去讓人認為新一代Windwos名為Windows 11的論點是在Windows發表網頁上的圖像裡，圖中除了Windows標誌的窗口從向右開搬到向左開之外，有人更發現裝有十字窗框的窗口，映入屋內的陽光卻沒有了橫向的窗框，令陽光看起來就像「11」。不過這或許只是有心人的穿鑿附會。

過去Microsoft在開發新一代Windows時，曾使用「Sun Valley(太陽谷)」作為開發代號。在影片發布之前，外界有傳聞Microsoft或會直接使用Sun Valley作為新一代Windows的名稱，不過影片播出後，或許風向會有所轉變。

無論下一代Windows是Windows 11還是Windows Sun Valley，Microsoft都會自打嘴巴，因為在2015年初發表Windows 10時，Microsoft曾表示今後不會再以主版本號或XP、Vista等品牌名方式推山新版本，而只會以Windows 10為基礎發布更新。



Windows Startup Sounds - Slo-fi Remix影片：https://youtu.be/fMr4Qm5ZWrI

新一代Windows發布會特設網頁：https://bit.ly/3gGq80r