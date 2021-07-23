微觀營養Symbionat IntraCell 智能健檢

醫療科技日新月異，營養學也提倡個人化營養，從人體微觀層面(包括細胞、腸道微生物、神經訊號等)，透過度身訂做的營養調節，有效提升健康的生命科學，那就是在瑞士、法國等歐洲國家興起的「微觀營養學」。Symbionat Health將概念引入香港，透過IntraCell智能健檢儀器，3分鐘內即知全身健康指數，深入至微循環分析、脊椎評估等都檢測得到，進而給予針對性健康建議。

深入細胞世界的微觀營養

人體細胞能透過訊號傳輸途徑來跟其他細胞溝通，以適應環境作生物反應。如果營養素能夠以分子層面瞄準細胞，便可激活反應增加益處效果。至於了解需要哪些營養素和多少劑量，才能瞄準某個細胞訊號傳輸途徑，這就是近年於歐洲冒起，微觀營養學的誕生背景。法藉華人孔浩榮博士Samuel擁有瑞士洛桑高等理工學院人體測量學博士資格，並曾於瑞士微營養學家Olivier Bourquin的研究機構工作，是少數華人微營養學家。Samuel有感港人健康意識提升，兩年前將此概念帶到香港，起初跟健身教練與脊醫合作，提供顧問服務；最近更創立Symbionat Health，並引進IntraCell智能身體檢查系統，標榜無入侵、無輻射，快速獲取全身指數，配合微觀營養諮詢，提供飲食與運動建議，甚至求醫轉介。



IntraCell的3大檢測原理

一般身體檢查需要抽血、驗尿、照X光等多重程序，而且測檢報告並非即時獲得，那麼IntraCell身體檢測儀為何會那麼「神奇」，3分鐘即知數據？原來儀器採用3大科技與背後大數據運算模型，得出具參考性的身體資料。Samuel解釋，「用家需要空手赤腳靜止觸碰通電板，系統採用生物電阻測量法，透過極小量電流經四肢通過人體，測量電阻差異來測量體脂比例、細胞水分含量、蛋白質與礦物質含量、發炎位置、內臟脂肪含量等分布情形。」系統也利用膚電反應和心率變異分析，感測交感神經和副交感神經自律神經系統的平衡狀況，以及代表壓力的皮質醇指數。小編實際試用，確實檢測到中央肥胖和壓力偏高情況。然而Samuel強調，「此系統絕不能取代醫務所傳統的身體檢查，IntraCell旨在為用家快捷提供身體概況，方便其他跟進，如個人化健身、運動與飲食建議。」

配合專屬app管理健康

配合體檢後的身體資訊，Symbionat還為用家提供免費《Symbionat – Micronutrition》手機應用程式，用家除了能收藏或匯出自己的報告外，app也會因應用家的身體情況，每天推送個人代的營養餐單；還提供精神健康、運動、疾病和有關微觀營養知識的文章或音頻，可說是一本健康百科全書。Samuel指這些免費資料都是由他的團隊搜集和撰寫，「就算沒有參與體檢，普通下載app來學習也可以。」針對小編的壓力問題，Samuel建議多食用歐洲製造的油浸沙甸魚罐頭，內裡的橄欖油實屬「益油」，能攝取魚油增加色胺酸，是增加人體產生血清素，改善神經和壓力的一種便宜方法呢。

網址：https://symbionat-health.com/