快電商崛起 Pickupp物流由成本變優勢

經營零售、飲食行業，「送貨」這一環節既要迎合最低送貨量(簡稱MOQ)，又要配合顧客的收貨時間，過往屬於麻煩的成本開支。隨著網購風氣改變大眾消費模式，現在顧客更追求即日點對點送貨，令「快電商」(Quick Commerce)乘勢崛起。智慧物流平台Pickupp協助店家將送貨成本轉化成競爭優勢，靠的是善用社區閒置資源，提供最快少於2小時極速派遞。

網購下消費者提取主導

疫情摧毀傳統實體營運行業，網購給予小店另一商機，Pickupp聯合營運總監馬浩智Calvin(圓圖)認為，除了購物種類改變外，連帶送貨也有要求。「自去年疫情開始以來，港人網購行為上升了42%，由以往衣飾、鞋履和化妝品，種類增至日用品、嬰兒用品和食材。而且數據反映，消費者對於即日送貨的需求上升39.7%；大部分顧客期望貨品能於付款後48小時內送抵。」他指未來行業最大趨勢，是消費者傾向更「個人化」的網購體驗。因此店家如能提供快捷、彈性和可靠的送貨服務，絕對能提升競爭力。」

便利店合作推24小時貨件自取服務

Calvin指港人網購不少是即興消費，如看到心儀貨品之際，才發現需安排送貨期，除影響下單意欲，也減少回頭客。惟小店人手有限，也養不起倉存和送貨車隊，有見及此，Pickupp提供4小時點對點物流平台，商戶可在《Pickupp Hero》點選多元化派送項目，如最快半小時、2小時、4小時、翌日、地點、乾/濕貨、需冷藏、易碎等，然後透過後台數據分析，智能地為俗稱「步兵」的派送員配對、推送和捆綁訂單。「我們採用輕資產營運模式，沒有自家運輸團隊，反而善用社區閒置資源作效率物流運輸，如跟地區衛星倉、取貨櫃等合作；個人亦可登記成為派送員順路賺錢。」

Pickupp自2016年推出以來，深受小店歡迎，事關店家加入和退出的門檻低，簡單登記隨時採用服務，低至60港元(2小時送貨)逐單計，兼提供貨品追蹤，透明度高，毋須跟大型物流公司合作般要簽約和承諾送貨量。此外，Calvin亦發現消費者還希望有彈性取貨點，不止智能櫃，最好貼近他們的生活圈，24小時取貨。「我們上月新增全港逾300間指定7-Eleven分店自提貨件服務，Pickupp同時提供上門收貨，並在兩個工作日將貨件寄到指定7-Eleven便利店。」計劃推出以來，近七成現有商戶決定增加自取服務，拓展商機。

Shop on Pickupp免費代理網店經營

協助店家解決物流問題，Pickupp還發現這些小店大多屬於One-man band「一腳踢」經營，根本無暇一邊營運網店，一邊進行生產，故此今年還加入「Shop on Pickupp」一站式網上銷售物流平台，以類似marketplace概念免費幫小店上架貨品，並整合信用卡支付和派送服務。Calvin舉例，「我們有不少烘焙店採用此服務，如手作曲奇與蛋糕店Twinkie Cookies，以Shop on Pickupp充當網店部分，店主專注烘焙生產，現時已能提供跨區送貨服務，生意不俗！」未來Pickupp期望明年能擴大「物流網即服務」規模，跟店家同行拍住上。

網址：https://hk.pickupp.io/zh/

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