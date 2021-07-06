愉快親子錶 實玩Fitbit Luxe/Ace 3特別版：迷你兵團

暑假期間，能夠鼓勵親子齊齊做運動，實在是百利而無一害。Fitbit早前推出Luxe健康手環與Ace 3特別版：迷你兵團，兩款產品均採用手環設計，媽媽和小朋友一人佩戴一隻互相鼓勵做運動，可說是「愉快親子錶」。小編近日收到樣本試玩Fitbit Luxe，又將Ace 3特別版交予有就讀幼稚園小朋友的同事，再聽下小朋友的佩戴感想。

Fitbit Luxe麻雀雖小 五臟俱全

先講Fitbit Luxe，易拆式黑色矽膠錶帶加上傳統扣式設計，手環佩戴輕巧舒服。別要小看Luxe個子的骰，其腕式光學心率檢測可24小時追蹤心率變化與靜態心率，配搭《Fitbit》還可加入皮膚溫度變化及血氧濃度監測，亦可管理睡眠質素，甚至壓力管理分數評估。手環本身已預載2分鐘呼吸練習，跟隨圖案節奏變化進行緩慢有序的呼吸，實際試用的確能令工作情緒稍為放鬆。針對運動模式，手環又內置20種運動，涵蓋慢跑、單車、普拉提、行山等，幫助紀錄運動資訊。值得一提，Fitbit Luxe行貨將附送價值468港元的Fitbit Premium六個月免費試用(年費為628港元或每月78港元)，用家可享額外200項正念練習課程、每月健康趨勢分析、睡眠習慣分析、血糖追蹤以及200條健身教練指導影片等。備有5天續航力的Fitbit Luxe售1,198港元，現已上市。

Ace 3特別版 小小兵鼓勵活動

適合6歲或以上佩戴的Fitbit Ace 3特別版：迷你兵團，手環換上黃色印有《迷你兵團》小小兵壓紋的矽膠錶帶，手環符合50米防水標準，又提供最長8天續航力，適合小朋友一周佩戴使用。手環採用動畫中Stuart、Kevin和Bob作為「活動徽章」登場，只要小朋友完成不同程度的活動目標，小小兵便會以有趣動畫登場，吸引小朋友動起來。實際使用後，同事反映孩子甚為喜歡手環，為了令小小兵盡快登場，而在家中不停跑跑跳跳，仲玩到一身大汗呢！Fitbit Ace 3特別版：迷你兵團只售598港元，同樣現已上市。

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