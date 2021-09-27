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應用「MUM」令Google搜尋引擎變聰明
2 小時前
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應用「MUM」令Google搜尋引擎變聰明
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Google在上周四舉行第二屆Search On年度大會，宣布應用在Google I/O推出的Multitask Unified Model(MUM)語言模型，為全新AI應用的搜尋引擎。

全球電商熱潮沒有讓Google嘗到甜頭，外國有分析指Amazon的勢頭正將Google壓下，如果Google不改善搜尋引擎，勢必減弱競爭力，也會令商家減低在Google落廣告的意欲。有見及此，Google在上周四舉行第二屆Search On年度大會，宣布應用在Google I/O推出的Multitask Unified Model(MUM)語言模型，為全新AI應用的搜尋引擎，為用家帶來更方便靈活的搜尋體驗。

Google Lens應用MUM語言模型

所謂MUM，是指可同一時間辨識文字、圖像及短片等不同格式的資訊，並透過了解周邊事物的概念、題材、意念等分析箇中關連，以嶄新視野尋找答案。而最新Google Lens搜尋模式容許用家在圖像搜尋中加入關鍵字，從而獲取最想要的搜尋結果。例如你喜歡某件恤衫上的圖案，希望搜尋擁有相同圖案的襪子，只要利用鏡頭拍攝或選取所需圖片搜尋，然後打入關鍵字，即可獲取相關的搜尋結果。

其中，Google Lens將可在桌面版Chrome使用，至於iOS用家在開啟Google應用程式時，將會見到新增的按鈕，一鍵即以Google Lens搜尋網頁上的圖片內容，這代表iOS平台使用Google App瀏覽網頁時，一鍵便能搜尋可供購買的產品資訊。

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例如你喜歡某件恤衫上的圖案，希望搜尋擁有相同圖案的襪子，只要利用鏡頭拍攝或選取所需圖片搜尋，然後打入關鍵字，即可獲取相關的搜尋結果。
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Google Lens既可在桌面版Chrome使用，iOS用家也能應用。

Google Lens應用至無縫搜尋購物

今次官方改良搜尋引擎，一大目的是將網購流程進一步簡化，毋須離開頁面直接找出商品。例如當你搜尋「短身外套」時，用家將一併看見各種顏色和款式的外套圖片，以及售賣該款外套的商店、尺碼資訊，甚至是模特兒試穿短片。這項新功能利用Google的Shopping Graph實時數據庫，內藏超過240億項上架商品，能快速提供產品、庫存及賣家等資料。此外，配合在家網購趨勢，Google搜尋新增「庫存」篩選功能，讓頁面只顯示鄰近有貨的商店。如你正選購單車頭盔，用家可使用「庫存」篩選功能，查找附近哪家商店有貨。

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網購流程進一步簡化，毋須離開頁面直接找出商品。

地圖上顯示山火覆蓋範圍與樹冠分析

針對地球暖化所衍生的生態災難，去年Google已推出以衛星數據協助編制的山火覆蓋地圖，方便大家一機在手，就能掌握山火大概的影響範圍或地點。而今年將強化該功能，Google Maps現在推出覆蓋地區更廣的新圖層，以顯示更多有關山火的資訊。包括將顯示應急網站、電話號碼及當地政府的疏散資訊。如有相關資訊提供時，用家亦可查看有關火災的詳情，例如其遏制情況、燃燒面積，以及這些資訊最後一次報告的時間。

再者，Google去年在美國洛杉磯率先推出 環境分析器（EIE）- 樹冠工具。樹冠數據使用航拍圖像和先進的人工智能功能，來識別城市中蒙受溫度急升風險最大的地方。今年該工具將進一步拓展，地方政府可免費利用樹冠數據去計劃植樹，增加樹蔭，幫助降溫。

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樹冠數據使用航拍圖像和先進的人工智能功能，來識別城市中蒙受溫度急升風險最大的地方。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/應用「mum」令google搜尋引擎變聰明-287446
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