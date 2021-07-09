懷舊玩味 親民中片幅 FUJIFILM GFX 50S II

FUJIFILM在月初Fujifilm X-Summit活動上，發表了中片幅無反新作GFX 50S II。新機較2016年推出的初代GFX 50S，淨body定價大減38%，親民得多。相機沿用51.4MP像素中片幅CMOS，並換上旗艦作GFX 100S所用的X-Processor 4引擎，光線偵測更敏銳，呈現更準確色彩。如配合自家FUJINON GF鏡頭，能提供最高5軸6.5級防震。此外新機對焦速度快達0.27秒，比GFX 50S還要靈敏；惟僅提供3fps連拍和支援每秒30格全高清攝錄，定位較適合靜態拍攝。

影像位移多重拍攝功能

「菲林味」是FUJIFILM相機的精粹。新機備有19種菲林模擬濾鏡模式，當中新增「懷舊負片」，特別於高光位加入琥珀色調，並在暗位加強飽和度，成像充滿復古味道。相機也提供影像位移多重拍攝功能，透過CMOS每移動0.5像素作16 張RAW連拍，再以《Pixel Shift Combiner》合成至2億像素照片，適合文獻紀實拍攝。同場官方也推出FUJINON GF35-70mm f/4.5-5.6 WR套裝鏡頭，小巧便攜。FUJIFILM GFX 50S II淨機身售31,999港元，下周二上市；連鏡頭套裝售36,699港元，上市日期待定。

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