投入法式情懷 聽出耳油Focal Clear Mg/Celestee

法國人最識享受，喜歡陶冶性情。雖然暫時無法尋訪花都，如果想感受法式生活，戴上法國貴氣音響品牌Focal的耳機，猶如置身巴黎嘆世界！Focal早前推出兩款高階頭帶式耳機，分別是Clear Mg與Celestee。前者為開放式設計，適合聽Live隨興演繹；後者屬於監聽級封閉式聲道設計，低頻延展力強，Hi-Fi級享受！

Focal Clear Mg呈現活潑音色

Focal Clear Mg採用獨特的栗棕色與混合金屬設計，頭帶部分為真皮物料，耳罩外側的蜂窩式結構配合金屬飾面，加上採用微纖維透氣耳墊。耳機整體耀眼貴氣外，開放式設計也有助音色呈現更寬闊開揚。Clear Mg選用40毫米鎂磁鐵M形倒置球面動圈單元，聲音發揮較前作Clear Pro出色，官方指增強細節表現，令音樂更富動感之餘，也保留了中性、均衡的特點。小編以它試聽日本組合Wink的《寂寞的熱帶魚》演唱會版，人聲清脆愉悅，還原活潑的Keyboard電子節奏，令人不其然跟著哼起副歌。Focal Clear Mg的頻率響應可達28kHz、阻抗為55Ω，隨耳機附上可換線設計的24 AWG OFC銅耳機線，支援左右獨立3.5毫米TS插頭。如耳機搭配耳擴或解碼器使用，音色發揮更淋漓盡致。

Focal Celestee型格海軍藍

至於Focal Celestee破格換上海軍藍色調，並於耳罩、標誌和耳機線連接處採用銅色飾面撞出型格味道，跟女性風的Clear Mg形成強烈對比。Celestee採用40毫米鋁/鎂M形倒置球面全頻電子動圈單元，音色傳導純淨且精準，而且耳墊、頭帶及耳罩均採用半苯胺皮革製作，頭帶將側面的皮革與內部的微纖維結合起來，提供上佳的隔音效果。小編以它試聽藥師丸博子的《紳士同盟》，耳機忠實呈現歌手獨有的通透唱腔，音色乾淨又準確，值得回味。Focal Celestee的頻率響應可延伸至23kHz，對應35Ω阻抗，同樣附上支援左右獨立3.5毫米TS插頭的可換線耳機線。

法國製造的Focal Clear Mg開放式耳機，以及Focal Celestee封閉式耳機現已上市，分別售11,999港元與8,180港元。查詢：3971 0242