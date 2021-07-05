挑戰巨無霸 私隱先決 港產OpusChat 吹水無價

大家常用即時通訊與社交apps，離不開WhatsApp、Facebook、微信等免費應用程式。然而「免費」背後是要付出代價，例如獲取用家個人資料和瀏覽習慣取向，來增加網絡營銷及宣傳成效。面對科企巨無霸當前，私隱無價，港產初創yyResearch挑戰科技巨擘，早前推出講求私隱自主的OpusChat免費通訊程式。連手機號碼都唔使拎，專屬QR Code即可聯繫！



創立Trayport叱吒一時

本地科企yyResearch由聯合創辦人兼行政總裁賀漢華Edmund，以及聯合創辦人兼技術總監Paul Blaikie兩位靈魂人物掌舵。雖說是「初創」，但2人來頭不小，從事金融科技的Edmund，年輕時代在倫敦創立Trayport，與後來加入公司的Paul，共同開發和部署金融交易引擎，令Trayport成為歐洲其中一個重要交易軟件公司。2008年Edmund的公司接受逾億元收購，隨後回流香港，以自身加密通訊技術的知識，冀提升大眾對「網絡通訊安全」的意識，並誠邀Paul來港發展，花了數年時間合作研發OpusChat供大家免費使用。Edmund直言，「自己並非等錢使，推出OpusChat旨在貢獻社會，讓大眾有得選擇值得信任的即時通訊渠道，可以完全掌握與他人結交和互動的模式，不能任這些科企巨無霸魚肉。」



QR Code添加好友

OpusChat毋須用家提供任何個人資料作登記，系統僅保持最低程度的數據儲存量。Paul解釋最初註冊時不用綁定手機號碼和電郵，而是透過他人提供的專屬ID和QR Code，掃描相關資料添加好友，以確保在建立聯繫前確認對方身份。避免因披露手機號碼或電郵而有機會受到不明來電或垃圾訊息滋擾。他補充，「OpusChat操作介面簡明易用，用家可全盤建立和管理人際關係，包括酌量公開資料供對方檢視、容許接收甚麼類型的訊息，甚至在指定時間不被騷擾等。」



獨有多重身份設定

每個人在家庭、朋友、同事等不同社交圈子中，都擁有不同的身份和扮演不同的角色。基於這個理念，OpusChat提供獨特的「多重身份」設定功能，用家在同一帳戶內建立不同的角色，以反映他們在現實生活上擁有的不同身份，並根據親密程度來設定交流方式，如家人可隨時互享溝通；生意夥伴只會在辦公時間作文字或語音通訊等。Edmund表示，「數據私隱是全球公眾關注的議題，個人資料不應該被第三方機構作謀利用途，更會增加成為網上罪案受害者的風險。」現時OpusChat以1美元的人均成本維持基本技術營運，公司亦無意引入網絡廣告來增加收入，基本會以免費應用為前提，未來或會提供付費訂閱版本，如供企業作為內部通訊服務、升級話音或多媒體檔案質素等追加功能。Edmund坦言需要吸納更多用家體驗OpusChat，長遠減低成本。

網址：https://www.opuschat.app/