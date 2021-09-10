掌中機身 強大性能 ASUS Mini PC最啱小本經營

ASUS宣布推出兩款迷你電腦「ASUS Mini PC PB62」與「ASUS Mini PC PN41」，慳位機箱可懸掛在屏幕背面，而且內置第11代Intel處理器，最多支援連接3台4K UHD屏幕，特別適合電子廣告屏幕、銷售點系統、多媒體資訊站及自動販賣機等各種商業應用。

ASUS Mini PC PB62通過MIL-STD-810H軍規標準，最高搭載第11代Intel Core i7處理器和64GB記憶體，用家可選配Intel Optane H20來提升存取效率，可供安裝M.2 PCIe 4.0 x4 SSD、M.2 PCIe 3.0 x4 SSD及2.5吋HDD等三件儲存裝置，支援藍牙5.2與Wi-Fi 6高速連接。至於入門級ASUS Mini PC PN41，可選用第11代Intel Pentium Silver或Celeron行動處理器，最高支援2933MHz DDR4記憶體，足以應付日常作業需要。ASUS Mini PC PN41售3,299港元起，現已上市；至於Mini PC PB62也即將發售。

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