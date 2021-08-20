採用天璣1200-AI OnePlus Nord 2 5G行貨賣3.5K

上月尾在印度與歐洲市場開售的中階5G手機OnePlus Nord 2 5G，近日有代理引入行貨。新機採用6.43吋FHD+ 90Hz AMOLED屏幕，配置特製版聯發科天璣1200-AI處理器，強化畫攝性能，又內置支援Warp Charge 65W快速充電的4,500mAh電池，僅30分鐘即可叉爆使用。

特製天璣1200-AI加持

新機搭載天璣1200-AI 5G晶片，它亦是聯發科宣布開放天璣5G架構後的首款出品。透過聯發科的DORA AI平台，在屏幕、攝影和遊戲三方面作出AI人工智能提升。如6.43吋Fluid AMOLED挖孔屏具備90Hz畫面更新率和更流暢觸控採樣率，用家亦可因應用途調低至60Hz，又配備Smart Ambient Display根據環境智能調整屏幕亮度；而後置三鏡頭系統由50MP像素主鏡、8MP像素超廣角和2MP像素黑白鏡頭構成，當中主鏡頭採用旗艦級IMX766感光器，也具備光學防手震功能，至於前置鏡頭也有32MP像素。

Nord 2以Android 11為基礎的OxygenOS作業系統運行，內置8GB記憶體連128GB儲存，行貨僅提供雲石灰款式，售3,498港元，現已上市。

查詢：3106 3338