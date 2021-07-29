採用自家Tensor晶片 Google Pixel 6/6 Pro今秋登場

傳聞多時，Google終於在官網預告新一代旗艦手機Google Pixel 6與Pixel 6 Pro，將於今年秋季登場。一如之前坊間流出的渲染圖般，機背上方採用高光凸出橫額設計，用來放置鏡頭與補光燈。然而新機的焦點在於不再搭載高通處理器，而是換成自家關發的單晶片Google Tensor。根據Google硬件主管Rick Osterloh向科技網媒《The Verge》透露，Tensor的定位不同於蘋果的A系列晶片，特別提升了AI和深度機器學習的領域，又為新晶片研發出SODA(Speech On Device API)新語音辨識平台，亦首次加入用於伺服器的TPU(張量處理器)，並提供HDR拍攝技術，強化攝影時運算和光暗反差平衡。

至於詳情硬件規格和鏡頭機能，Google仍未詳細公布，但根據Rick Osterloh的說法，Pixel 6是一款6.4吋手機，用上FHD+與90Hz更新率平面面板，並配備廣角與超廣角的雙後置鏡頭；至於高階Pixel 6 Pro換成6.7吋、QHD+與120Hz更新率的曲面屏幕，鏡頭會新增一枚4倍對焦遠攝鏡頭。當然，新機將預載最新Android 12啦。

網址：https://store.google.com/tw/magazine/google_pixel_6