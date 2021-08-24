換上OLED 加入ASUS Dial 華碩ProArt Studiobook 16為創作而生

以「Tech is Back」口號作主題，原訂於上周五至下周二(9月3至7日)於德國柏林舉辦的IFA 2021，早前因不敵疫情而宣布取消，廠商隨即變陣各自舉行發布活動。而常客之一的ASUS提前在上周四晚舉行全球網上發布會，發布了大量新筆電產品，包括專為動畫創作人士而設的ProArt系列、方便影音剪輯的Vivobook Pro與Zenbook Pro系列。今次新機陣容最大賣點，在於大部分換上OLED屏幕面板，其中最高階的ProArt Studiobook 16系列，更新增實體旋鈕ASUS Dial，提升創作流程的效率。

升級OLED面板 加入ASUS OLED Care防烙印

今次ASUS ProArt Studiobook 16、Zenbook Pro與Vivobook Pro系列3個高階筆電機款，官方均一致升級採用OLED面板，對於色準有要求的用家來說，其100% DCI-P3廣色域、更佳色彩亮度與對比度，較傳統屏幕絕對優勝。然而針對OLED的缺點，包括長時間顯示同一畫面時，一旦切換就會出現屏幕「烙印」的影像殘留問題，而且也較受溫度影響，對此ASUS為筆電特別預載ASUS OLED Care技術，官方指當待機一段時間後，系統會移動像素點位置和自動調整亮度，桌面也會預設為黑暗模式，減低畫面靜止太久和高溫問題。

ProArt Studiobook 16系列加入ASUS Dial旋鈕

新產品中最高階的ProArt Studiobook 16系列，將會提供16 OLED與Pro 16 OLED兩種型號，均採用16吋16:10比例4K窄框OLED屏幕，最高64GB記憶體和4TB SSD儲存，還支援HDMI 2.1及SD Express 7.0。前者搭載AMD Ryzen 5000-H系列處理器和NVIDIA GeForce RTX 3070繪圖片；後者則是Intel Xeon W系列處理器和RTX A5000專業級繪圖片。新機最大亮點在於在TouchPad左上方加入ASUS Dial實體旋鈕，TouchPad下方也有3個滑鼠鍵，前者容許旋轉和下壓，後者方便在3D創作時翻轉模型，兩者均能提升作業效率。

Vivobook Pro與Zenbook Pro系列

至於Vivobook Pro系列就有14吋14X和16吋16X OLED兩款選擇，前者為2.8K解析度，後者更是4K解析度。兩款機種除可選第11代Intel Core i或AMD Ryzen 5000-H系列處理器，也搭載NVIDIA RTX 3050 Ti繪圖片，提供最高32GB記憶體與1TB PCIe SSD。此機特設ASUS DialPad觸控板，在TouchPad加入虛擬旋鈕，可像Number Pad般手動開啟使用。

再來次一級的Zenbook Pro系列，14吋16:10比例4K OLED屏幕備有UX5400與UX5401兩種型號，均搭載第11代Core i7、16GB記憶體和1TB SSD，不過前者採用NVIDIA GeForce MX450獨立顯示，也有Screen Pad副屏；後者值是Intel Iris Xe內顯和Number Pad。