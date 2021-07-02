搭載量子點Mini LED技術 Samsung Odyssey Neo G9曲面電競芒

電競市場毋懼疫情繼續暢旺，Samsung繼去年推出Odyssey G9曲面電競屏幕後，今年暑假再下一城，推出49吋5120 x 1440解像度、32:9比例Odyssey Neo G9曲面電競屏幕，產品更是首次採用量子點Mini LED技術，令遊戲畫面更加鮮明細膩。

Odyssey Neo G9採用最貼近人類視覺的1,000R曲率弧度，結合最新Mini LED光源技術，分布於2,048個獨立控光區域。由於Mini LED的大小僅為傳統LED的1/40，因此能在相同的面積下安置更多LED，透過量子矩陣技術作精密排列，更準確調校光度細節，大大減少畫面泛光現象，黑色畫面更為深邃。

電競屏還支援高動態範圍Quantum HDR 2000及高達sRGB 125%屏幕色域表現，支援12bit光暗對比，亮度提升到最高2,000nits，造就1,000,000:1的超高對比度，呈現遊戲畫面更有層次，敵人埋伏暗處一樣無所遁形。Odyssey Neo G9還具備240hz畫面更新率與1毫秒(GtG)反應時間，減少畫面閃爍。產品支援NVIDIA G-Sync及AMD FreeSync Premium Pro技術；DisplayPort 1.4對應Adaptive Sync顯示效果，HDMI 2.1端子支援VRR(可變更新率技術)，對應次世代家用遊戲機，使每個場景動作皆流暢逼真。

陶瓷白色科幻設計，機背設有Infinity Core Lighting遊戲呼吸燈效的Odyssey Neo G9，售18,980港元，現已在Samsung官網開賣。而即日起至8月31日選購產品，更可獲贈總值3,538港元的Logitech電競周邊套裝，包括Logitech G Pro X鍵盤、Logitech Superlight滑鼠及Logitech G733 LIGHTSPEED無線電競耳機。

查詢：3698 4698