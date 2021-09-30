搭載HarmonyOS 2 華為MatePad Pro 12.6貴乎精品

Android平板又有新選擇，華為最近宣布推出MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)與MatePad 10.4(LTE版)兩款全新平板。其中MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)用料上乘，採用Kirin 9000E晶片與OLED面板；而MatePad 10.4(LTE版)定價進取，有力跟小米平板5一戰。

HUAWEI MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版) OLED屏成追劇神板

曜石灰配色的MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)，採用12.6吋16:10比例OLED 2K屏，具有5.6毫米超窄邊框設計，屏佔比達90%，還有DCI-P3電影級色域以及∆E<0.5色準，平板並獲德國TÜV Rheinland全局護眼2.0認證，有效降低藍光，靚芒加上分布平板四周，共8個高低分頻設計和大振幅喇叭，聲畫享受可謂「煲劇神板」。平板搭載Kirin 9000E晶片、8GB+2566GB儲存與備用時間長達17天的10,050mAh電池，規格強勁。此外平板亦預載自家HarmonyOS 2，支援萬能卡片功能、分布式文件管理與多屏協同。

隨著MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)推出，官方也加推第二代HUAWEI M-Pencil，鉑金鍍層筆芯，磨砂透明筆尖設計，支援4,096級壓感；亦有專用智能磁吸鍵盤，全套配置方便以平板進行企業文書工作。

HUAWEI MatePad 10.4(LTE版)性價比高

至於夜闌灰配色的MatePad 10.4(LTE版)，則搭載Kirin 810晶片、4GB+64GB儲存和內置7,250mAh電池。平板採用10.4吋2K IPS全面屏，也有Harman Kardon調音4前置喇叭，足以滿足日常娛樂需要。

HUAWEI MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)及HUAWEI MatePad 10.4 (LTE版)將本月上旬起上市，前者售6,588港元；後者為2,488港元。配件方面，第二代HUAWEI M-Pencil售708港元，而MatePad Pro 12.6(Wi-Fi版)專用鍵盤則售1,048港元。

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