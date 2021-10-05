搭載Win 11 120Hz屏 快兩倍 Microsoft Surface Pro 8

微軟Windows 11如約登場，官方趁新視窗推出，於上月底舉行Surface發布會，乘勢發表搭載Win 11、最新一代Microsoft Surface Pro 8。新機號稱系列以來最大升級，運算速度較第七代快兩倍，方便進行創意工作。



Surface Pro 8 最強大的Pro

微軟Surface Pro 8是系列首款通過Intel Evo平台認證板腦，最高選配第11代Intel Core i7-1185G7、32GB記憶體連1TB SSD儲存，提供16小時續航力，並設有2個Thunderbolt 4端子和支援TPM安全晶片，規格媲美桌面電腦。新機以陽極氧化鋁製作，提供石墨和白金雙色選擇，淨重僅891克起，沿用無段式Kickstand支架，能自由調校操作角度。

新機改用3:2比例13吋2K PixelSense Flow屏，備有120Hz更新率，並對應Adaptive Color技術及Dolby Vision，畫質更靚；加上另購專用Microsoft Surface Slim Pen 2，針對新機Microsoft G6晶片傳遞觸覺訊號，帶來更真實書寫手感。

同場還有專屬Microsoft Surface Pro Signature Keyboard，提供無線充電的吸附空間，方便收納觸控筆。附送Xbox Game Pass Ultimate與Microsoft 365一個月試用的Surface Pro 8，售1,099美元起(約8,557港元)，行貨明年上市，售價待定。

查詢：2388 9600



搭載Win 11 120Hz屏 快兩倍 Microsoft Surface Pro 8