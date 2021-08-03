撐小店 拍住上 Uber Eats唔止外賣咁簡單

「今晚，我哋同大家推薦食……」疫情帶動電子外賣平台蓬勃發展，Uber Eats深明地區食店經營困難，最近重金禮聘鄭欣宜及許廷鏗推展「Tonight I’ll Be Eating」計劃，免費協助本港3,000多間特色食店提供營銷材料，透過星級宣傳讓小店線上線下「一夜成名」。Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec認為，品牌定位不止外賣平台，更是食店的好夥伴。



將Tonight I’ll Be Eating概念帶到香港

去年12月履新出任Uber Eats香港區總經理的Elisa Janiec，之前是澳洲及新西蘭地區主管，Elisa曾經在澳紐地區推廣Tonight I’ll Be Eating計劃獲得空前成功，希望能協助地區食店改善經營困境，免費提供明星宣傳資源，配合前線同事跟店舖溝通度身訂造優惠方案，攜手度過難關。「當活動推出時，7月即新增100%新用戶登記；另外新用家享有30天免運費時，登記增長亦有15%。借用明星力量幫助地區食店，減省小店的推廣成本，Uber Eats亦會同時受惠。」她表示Uber Eats是整個Uber平台的一分子，「數據上反映有超過25%港人曾經使用Uber或Uber Eats一次，而且只須一次登記即可享兩種服務。她期望今次計劃能令每位香港人至少享用一次Uber Eats服務，並希望下半年能有40至60%新店數目增幅，以及達成40%的新用戶登記增長。



Uber串接 推送外賣建議

電子外賣平台在港百花齊放，Elisa樂見有競爭才會有進步動力，亦反映香港市場潛力龐大，能容納多個平台營運。對於Uber Eats的優勝之處，她指受惠於Uber Eats全球6,000多個市場經驗，以及Uber背後龐大數據庫，「如打開《Uber Eats》，系統會因應用戶位置、日常飲食習慣作推薦，Uber Eats與食店亦定期提供不同優惠，吸引重複消費。」另外《Uber》本身已能串接《Uber Eats》，透過Uber的地圖資訊網絡，當用戶使用接送服務的同時，系統會自動推送鄰近的外賣建議，相當貼心。



借助大數據 為食店出謀劃策

Uber Eats後台大數據亦會記錄用戶的訂餐喜好和熱門搜尋字眼，例如某類菜式的搜尋頻率較高，便會向餐廳合作夥伴作出相關建議，推出虛擬餐廳品牌。Elisa解釋，「虛擬餐廳是指現有食店利用原有的廚房，通過新的品牌提供新菜式，以增加收入和拓展客戶群。」餐廳可因此提高員工和廚師的生產效率，同時節省食物成本。而在Uber Eats平台上，也會以兩間不同餐廳標示分野。而最新Uber Eats還新增贊助廣告選項，讓餐廳合作夥伴花費預算推廣餐廳，將其放到Uber Eats動態消息的最顯眼位置。