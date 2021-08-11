撞口撞面 HONOR新旗艦Magic3系列似足華為Mate 40

HONOR榮耀自從脫離華為以來，還未推出過一些高討論度的新手機。雖然上周末官方舉行發布會，由榮耀行政總裁趙明發表年度旗艦作Magic3系列，但新機仍擺脫不了華為影子。事關HONOR Magic3與Magic3 Pro的機身設計，跟HUAWEI Mate 40幾近一樣，就連高階機款「Magic3 至臻版」都跟保時捷版Mate 40 RS撞樣，難免有網民戲言HONOR與華為「共用」產品研發部門。然而這款手機主攻拍攝性能，還聲稱是全球首款通過IMAX Enhanced認證手機，攝錄成像具備聲畫保證。咁犀利，難怪小編收到風香港代理很大機會引入此機！

HONOR Magic3/Magic3 Pro 大玩電影感

HONOR Magic3與Magic3 Pro均共用6.76吋FHD+ OLED雙曲面瀑布屏，弧度為89°與支援120Hz更新率。配色方面兩款手機均有晨暉金、亮黑與釉白3種通用顏色，而Magic3則多出一款曙光藍。Magic3與Magic3 Pro兩者最大分別，在於硬件選料、攝影鏡頭和防水防塵等級。

先講支持IP54防水防塵標準的Magic3，此機搭載高通S888 5G晶片，最高8GB+256GB儲存組合，後置3鏡攝力包括50MP像素(f/1.9光圈)廣角鏡、64MP像素(f/1.8光圈)黑白鏡頭，以及13MP像素(f/2.2光圈)超廣角鏡，對應雷射對焦；前置單鏡則為f/2.4光圈13MP像素鏡頭。至於支持IP68的Magic3 Pro，更改用頂級高通S888+晶片，最高12GB+512GB儲存組合，而後置4鏡攝力多出一枚64MP像素潛望式長焦鏡，具備f/3.5光圈與OIS光學防震，最高支援3.5倍光學、10倍混合與100倍數碼變焦，也支援更靈敏的8x8 dToF直接飛時測距模組；前置鏡頭也加入3D景深鏡頭。

新機採用自家研發HONOR Image Engine影像引擎，具備10-bit色深的Magic-Log攝錄模式，也提供多種充滿電影感的LUT調色濾鏡，加上AI影調推薦，方便拍攝精彩4K Vlog。電量方面，全系列內建支援66

W有線快充4,600mAh電池，而Pro版及至臻版更有50W無線快充。

Magic3 至臻版 藝術級造工

至於HONOR Magic3 至臻版雖然機身尺寸不變，但面板用上抗摔納米微晶玻璃製作，納米微晶陶瓷黑/白機殼採用54道工序精雕出來，手感仿如藝術品。新機規格直接攻頂，採用高通S888+、12GB連512GB儲存，後置4鏡方面，其50MP像素(f/1.9光圈)廣角鏡加入OIS光學防震，而且超廣角鏡更換成64MP像素(f/2.4光圈)，攝力大升級。

售價方面，HONOR Magic3售4,599元人民幣起(約5,527港元)；Magic3 Pro售5,999元人民幣起(約7,210港元)；Magic3 至臻版售7,999元人民幣(約9,613港元)，叫價相當進取。未知香港行貨會引入哪一款呢？

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