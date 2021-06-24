據報Clubhouse正在開發文字交談功能

在疫情期間爆紅的語音社交平台Clubhouse，香港也興起過一陣熱潮，不過不少用戶都認為Clubhouse沒有文字輔助交談功能，令討論起來有些限制。不過據報官方正在測試新的功能「Backchannel」，日後可能會提供文字討論功能。

有外國Clubhouse用戶發現他們獲得了一個「Backchannel」UI功能，雖然UI內甚麼也沒有，但用戶估計是Clubhouse將會提供一個類似DM(Direct Message)的功能。Clubhouse的出現引起他人仿效，如Twitter Space及Spotify Greenroom等，而且內建一些Clubhouse沒有的功能，如文字輔助交談，令目前仍是主力以語音交談的Clubhouse，顯得競爭力有些不足。

對於這個被發現的新UI，外媒曾向Clubohuse查詢，官方表示他們會定期探索及測試潛在的新功能，以提升使用體驗，因此Clubhouse大有可能在稍後時間加入一對一或Group chat功能，Clubhouse用戶值得期待。