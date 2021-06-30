支持國家隊從Apple Watch開始 官方推國際系列錶帶及錶面

距離東京奧運不足一個月，各國運動員積極備戰。Apple以慶賀各地運動員和運動愛好者的堅毅、鬥志和不屈不撓精神為名，為Apple Watch推出國際系列運動手環錶帶。錶帶以各國國旗的設計和色彩為藍本，配合專用的國家隊Stripes錶面，為大家所支持的國家隊運動員打氣。

新系列限量版錶帶共有22個國家的款式，包括澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、法國、德國、英國、希臘、意大利、牙買加、日本、墨西哥、荷蘭 、新西蘭、俄羅斯、南非、韓國、西班牙、瑞典及美國。適用於40和44吋錶身，售價為379港元，現已於Apple網上商店發售，全球指定Apple Store實體店亦會有售。

國家錶面包裝盒、網上均可下載

果粉除了可以透過印在國際系列錶帶包裝盒上的「輕巧App」下載同款Stripes錶面之外，官方網站上亦同時提供各國家錶面供下載，大家可以iPhone瀏覽器到Apple Watch官方網頁，點擊「看看各地款式⨁」按鈕，在彈出的介面中選擇支持的國家，然後按「加入Apple Watch錶面」，便可以下載到Watch App裡。而下載回來的錶面亦可以透過Face Sharing功能與其他用家分享。

值得留意的是Stripes錶面只適用於Apple Watch Series 4和Apple Watch SE或以後的更新型號。