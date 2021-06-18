支援Android 整合Xbox Game Pass Windows 11簡而清

睽違6年，微軟最新一代作業系統Windows 11(下稱Win 11)終於在上周四發表。微軟行政總裁Satya Nadella與首席產品官Panos Panay攜手介紹Win 11的新亮點，並預計於年底前正式推出。廢話少講，即刻為大家盤點4大焦點！

「開始」置中 一鍵開Teams

Win 11的桌面予人觀感很「藍調」，簡潔的介面換上半透明和圓角的視窗框，加上「開始」主選單設於屏幕底部置中的布局，滿滿向MacOS致敬的味道，而且當按下去還能展示出用家最近在不同平台或裝置上查看過的檔案，並在剛才停留的位置繼續協作，方便跨裝置無縫工作。另外為配合視訊需要，Win 11將Microsoft Teams整合於置中的工作列，用家只要一鍵即可啟動，操作更方便。



Widgets重生 Snap Layouts分屏顯示

曾經在Windows Vista使用的Widgets，在Win 11再次重生，用家可將常用工具顯示在桌面左側。而今次更透過AI及Microsoft Edge的頂端瀏覽功能，為用家編排精選的資訊列表。另外，以往用家如同時開啟多個視窗時，需要自行調整視窗大小及擺位，今代加入Snap Layouts和Snap Groups功能，點選如左右分屏、左一右二等排版方式，簡單編排多工作業。再者Win 11還容許用家根據工作、遊戲等不同應用場合，設定相應的Desktops自由切換，便於管理。

加入Android模擬器 整合Xbox遊戲功能

這兩項新功能可謂Win 11的殺手鐧！前者官方重建Microsoft Store市集功能，首次讓Android應用程式在市集上架，用家也能在Amazon App store下載相關程式，Win 11並提供Android模擬器，發布會就示範在PC環境下玩《TikTok》。後者則是引進Xbox Series X的Auto HDR顯示，又支援DirectX 12 Ultimate，令遊戲畫面更細緻；同時又將Xbox Game Pass遊戲訂閱功能，以雲端串流方式整合至Win 11，更提供DirectStorage加快遊戲載入時間，娛樂享受大升級。

無TPM 2.0謝絕升級

再者Win 11提升性能效率，官方指更新檔案容量較以往少40%，節省電腦資源。理論上只要是Win 10用家，並採用64位處理器、4GB記憶體和64GB硬碟空間，即可隨後免費升級。官方也提供PC Health Check檢查工具，讓用家知悉能否兼容Win 11。惟升級還要過最後一關，就是電腦是否有TPM(Trusted Platform Module) 2.0功能，想知的話可輸入「tpm.msc」查看，否則就不能支援Win 11了。