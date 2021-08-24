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支援Apple空間音訊與Dolby Atmos 三色Beats Studio Buds現已上架
1 小時前
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AppleBeatsBeats Studio Buds空間音訊Dolby Atmos主動消噪
支援Apple空間音訊與Dolby Atmos 三色Beats Studio Buds現已上架
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支援Fast Fuel快充技術，僅充電5分鐘即可播放1小時。

又一款支援Apple Spatial Audio空間音訊與Dolby Atmos的耳機登場，真無線消噪耳機Beats Studio Buds經典紅色、黑色與白色3種款式現已於Apple Store及Beats網店上架，售1,249港元。入耳式設計纖巧，每邊耳機僅重5克，具備主動消噪功能隔絕外界噪音；亦可切換至備有朝外的麥克風的通透模式，方便聽到身邊動靜。另外一按配對功能輕鬆接上Apple或Android裝置，且對應Siri使用免提體驗。符合IPX4防水標準的Beats Studio Buds單次可聽8小時，連充電盒續航力可達24小時，且支援Fast Fuel快充技術，僅充電5分鐘即可播放1小時。

網址：https://www.beatsbydre.com/hk-zh/earphones/studio-buds?sku=MJ503

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支援Apple空間音訊與Dolby Atmos，三色Beats Studio Buds現已上架。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/支援apple空間音訊與dolby-atmos-三色beats-studio-buds現已上架-281914
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