支援Apple空間音訊與Dolby Atmos 三色Beats Studio Buds現已上架

又一款支援Apple Spatial Audio空間音訊與Dolby Atmos的耳機登場，真無線消噪耳機Beats Studio Buds經典紅色、黑色與白色3種款式現已於Apple Store及Beats網店上架，售1,249港元。入耳式設計纖巧，每邊耳機僅重5克，具備主動消噪功能隔絕外界噪音；亦可切換至備有朝外的麥克風的通透模式，方便聽到身邊動靜。另外一按配對功能輕鬆接上Apple或Android裝置，且對應Siri使用免提體驗。符合IPX4防水標準的Beats Studio Buds單次可聽8小時，連充電盒續航力可達24小時，且支援Fast Fuel快充技術，僅充電5分鐘即可播放1小時。

網址：https://www.beatsbydre.com/hk-zh/earphones/studio-buds?sku=MJ503