數碼技能增值 Boost with Facebook掌握社交營銷

網購成為消費者的新常態，統計指大家每天花超過三分一的時間在網上，網購行為變得隨心即興。要捉緊商機，小店如何在社交媒體有效吸引消費者至關重要。為此Facebook啟動「Boost with Facebook」計劃，透過免費網上培訓協助小店提升社交營銷技能，而明天率先開放首場網上課堂，登記即可免費參與。



港人網購意欲增

疫情下大眾在網上花費時間較以往任何時間多。根據市場調查機構Kantar自去年5月起進行的「全球產業個體轉變追蹤研究」顯示，三成港人表示疫情後仍會繼續網購；53%受訪者更指過去4星期內，首次透過Messenger、WhatsApp等社交通訊平台購物。Facebook大中華區總裁梁幼莓認為，傳統經濟備受衝擊的同時，消費趨勢也經歷變化，「早前調查機構YouGov發現港人網購的比例逐漸上升，並分析不同年齡層的消費傾向。如逾四成已婚人士在過去2周購買食品雜貨及盥洗清潔用品；18至24歲年輕受訪者中，線上服飾與娛樂的花費比例更高於所有消費群。」她指出，消費者對在社交媒體上查看產品非常敏感，九成人更希望品牌能在社交平台上跟他們互動。



Facebook冀助企業度過疫境

之前Facebook聯同世界銀行與經濟合作暨發展組織進行統計，96%在Facebook上的中小企業仍在營運，惟46%預期現金流將會是近期挑戰。梁幼莓稱反映數碼轉型的重要性之餘，Facebook也探討應怎樣助企業一臂之力。她解釋，「企業需要一系列數碼技能，包括了解社交媒體市場營銷、全渠道營銷及利用數碼技術改善客戶體驗等。能夠掌握社交平台的營銷策略，不僅可以較低成本吸引新客戶，亦能透過網絡增加產品曝光，甚至開拓海外市場。」因此，Boost with Facebook計劃的誕生，希望以免費網上資源、工作坊及影片分享平台，協助企業培養數碼營銷、電子商貿、Facebook推廣等技能。她補充，「明天上午10時半我們將有網上發布活動，以正式啟動計劃，屆時不同業者會分享成功經驗。」再者，小店亦有機會加入由創辦人和企業家所組成的多元社群「Boost Leaders Network」，參加者可享有獨家技術支援和人脈關係。



電商推廣三招

港人喜歡從Facebook等平台找尋商品資訊，梁幼莓在此建議3個營商錦囊，「首先可利用Facebook企業專頁、Instagram及WhatsApp商業帳戶跟粉絲保持聯繫。企業可以從Instagram迅速刊登推廣活動，吸引新舊客戶瀏覽網站。」其次，商家可善用Facebook和Instagram的商店功能，根據庫存來更新產品目錄，讓粉絲同一時間瀏覽、探索並購買產品。「最後，個人化廣告雖然易學難精，但統計指五成人會因為廣告提醒購物，故成功接觸目標客群，銷售事半功倍。」



網址https://boostwithfacebookhongkong.splashthat.com/