數碼轉型 需求導向 Dell APEX即服務方案

企業要加快迎合數碼轉型，需要進行大量數據儲存、伺服器、雲端以至邊緣運算等基建部署。為此Dell在上月Dell Technologies World 2021年度大會上，正式推出Dell APEX即服務(as-a-Service)供企業使用。香港官方亦有所響應，上周發布了多款PowerStore可擴展全閃存存儲和PowerEdge伺服器，帶來升級選擇。



Dell Technologies World 2021會上，Dell創辦人兼董事局主席Michael Dell宣布一系列Dell APEX方案，以「IT即服務」為基礎，協助企業降低購買、管理、維護以及服務實體IT基建所需的時間與複雜性。Dell APEX採用成果導向(outcomes-based)營運模式，企業可根據IT規模靈活擴充或縮減，並由Dell負責後台管理，IT經理可透過一站式APEX Console集中設定，節省成本之餘，亦加快企業決策步伐。官方更稱企業只需花14天完成IT資源部署，5天便可擴展規模。

一系列Dell APEX即服務組合包括APEX Data Storage Services數據存儲、APEX Cloud Services雲端、APEX Custom Solutions基建產品組合和APEX Console自助式中控台管理。其中數據存儲會提供最低容量50TB起，並以1至3年訂閱形式使用，企業可部署在自己的數據中心或託管機房，又提供3種不同效能層級的EMC PowerStore區塊與PowerScale文件儲存；至於雲端服務就涵蓋公共雲、私有雲或混合雲，而鑑於企業技術所限等未能將數據全付託於雲端，官方又宣布跟Equinix合作，根據客戶需求於所選擇的Equinix數據中心管理基建，並將主機託管費用整合至單一帳單，增加部署彈性。

為響應Dell APEX全面上路，香港官方於上周的網上發布活動上，Dell Technologies副總裁兼香港及澳門區總經理李詩韻指，本地企業對Dell APEX深感興趣，公司隨即引入APEX生態中多款全新PowerStore可擴展全閃存存儲和PowerEdge伺服器。當中PowerStore 500儲存陣列可儲存多達1.2 PB數據，更智能化的儲存分層可將工作負載延遲降低達15%，而每分鐘可支援高達240萬筆SQL數據庫交易，以及1,500個VDI虛擬桌面，並以計量付費形式供企業配置。

除了儲存設備，官方亦推出17款PowerEdge伺服器，以應付繁複的運算需求，Dell Technologies香港及澳門企業解決方案總監鄒以倫指，新產品搭載第3代AMD EPYC或第3代Intel Xeon處理器，提升作業效能。其中高階PowerEdge XE8545是一款AI工作負載的強大引擎，內置128核心第三代AMD EPYC處理器、4個NVIDIA A100 GPU及NVIDIA vGPU軟件，針對數據密集型工作負載；另有強固型設計的伺服器產品，企業打算將IT數據邊緣化最為適合。