新‧合味道xEVANGELION 啟動「麵類新食感計劃」 贏2米初號機

為慶祝日清合味道誕生50周年，官方跨界跟動漫神作《新世紀福音戰士》聯乘，啟動「麵類新食感計劃」！分別於合味道海鮮味、香辣海鮮味及鮮蝦味杯麵包裝，換上碇真嗣、綾波麗及明日香等一眾主角及EVA機體的彩色插圖，9月起陸續上市。同時也推出超限量「日清合味道xEVANGELION限量收藏杯麵禮盒」，全黑包裝內藏6款不同造型杯麵，隨機內藏罕有綾波麗或明日香黑白限定版乙款，本月底至9月初在指定零售商發售，每盒售50港元，粉絲極具收藏價值。

為配合聯乘活動，日清又舉辦「新‧合味道『EVANGELION麵類新食感』獎賞計劃」。下周一8月30日至9月30日期間，凡購買指定合味道產品滿20港元或以上(以單一收據計算)，將有效收據照片、個人中英文姓名及身份證明文件號碼首4位數字，經WhatsApp傳送到9855 3212登記，即可參加抽獎。

頭獎為2.1米初號機模型(1名、價值125,000港元)；二獎則是《新世紀福音戰士》電競椅初號機版或NERV版乙張(5名、價值5,500港元)；三獎為GARMIN Instinct本我系列智慧型腕錶《新世紀福音戰士》限定初號機版或貳號機版乙枚(5名、價值3,200港元)。動漫迷和Gadgets迷不容錯過！

詳情：https://www.nissinfoods.com.hk/tch/cup-noodles/eva-lucky-draw